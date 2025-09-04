Der FC Wallersdorf ist in der Kreisklasse Dingolfing noch ungeschlagen – Foto: Alfred Brumbauer

Wallersdorf: »Unser Verein lebt wieder« Vom Fast-Absteiger zum Kreisligaanwärter? Beim Traditionsverein geht es wieder aufwärts Verlinkte Inhalte KK Dingolfing Wallersdorf

Ausgerechnet in der Saison des 100-jährigen Gründungsjubiläums drohte dem FC Wallersdorf der Absturz in die A-Klasse. Der frühere Bezirksoberligist hatte nach der Vorrunde der Kreisklasse Dingolfing nur fünf Punkte auf dem Konto und startete in der Winterpause eine Transferoffensive, um den sportlichen "Worst Case" noch abwenden zu können. Die Rot-Weißen schafften es schließlich in die Relegation und konnten sich dort nach vier Partien auf dem letzten Drücker den Klassenerhalt sichern. In der laufenden Runde ein komplett anderes Bild: Nach sechs Begegnungen sind Krebs, Klostermann & Co. noch ungeschlagen und belegen einen hervorragenden dritten Tabellenplatz.

"Bislang war es ein sehr erfolgreiches Jahr. Dank einer ordentlichen Frühjahrsrunde konnten wir uns in die Relegation retten und haben dort trotz des unglücklich verlorenen Erstrundenspiels gegen Mamming nicht den Kopf verloren. Die darauffolgenden drei Partien konnten wir allesamt souverän gewinnen und in dieser Phase hat sich auch viel Positives entwickelt. Die Zuschauerunterstützung war phänomenal und nach den Siegen war auch im Vereinsheim immer die Hölle los. Unser Verein lebt wieder", freut sich FCW-Urgestein Stefan Ertl, der früher selbst viele Jahre lang ein Teil der erfolgreichen Spielergeneration war, die sich über einen langen Zeitraum erfolgreich auf der Bezirksbühne behaupten konnte. Der 43-Jährige, der auch schon bereits ein paar Mal als Übungsleiter in die Bresche sprang, ist mittlerweile Sportlicher Leiter und kümmert sich zudem um das Tormanntraining.







Der Zuschauerzuspruch beim FCW ist in den letzten Wochen und Monaten wieder deutlich nach oben gegangen – Foto: Werner Kroiß









"Der Vater des Erfolgs ist Michael Kagerer, der als Trainer ein Glücksfall war. Er macht nicht nur ein sehr gutes Training, sondern hat auch eine hervorragende Mannschaftsführung. Absolute Volltreffer waren auch unsere Wintertransfers George Frumosu und Matthias Zirngibl, die auf Anhieb extrem wichtige Stützen wurden", lobt Ertl, der aber auch für die eigenen Leute nicht mit warmen Worten geizt: "Wir haben eine gute Mischung aus vielen einheimischen Spielern und ein paar externen Akteuren, zudem eine gesunde Altersstruktur. Vor allem unser jungen Spieler wie Jonas Müller, Tobias Seidel und David Detterbeck haben einen großen Schritt gemacht. Auf unsere erfahrenen Kräfte ist ohnehin Verlass." Trotz der erfreulichen Zwischenbilanz bleibt der Funktionär jedoch bescheiden: "Ein Aufstiegskandidat sind wir trotz des hervorragenden Starts bestimmt nicht. Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen und frühzeitig den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen. Favoriten sind andere Vereine. Zudem fühlen wir uns in der Kreisklasse Dingolfing sehr wohl. Die Kreisliga Isar-Rott ist für einen Klub aus unserer Region nicht wirklich attraktiv."