Wallersdorf hofft auf Mallersdorf: 3:0-Start-Ziel-Sieg, SG steigt ab!

Eine glasklare Angelegenheit war das für den FC Wallersdorf! Vor 343 Zuschauern in Amsham setzte sich die Kagerer/Dobrea/Zirngibl-Elf hochgradig souverän durch und schickt die SG Stubenberg/Simbach runter in die A-Klasse. Ein Stückchen weniger klar, ist allerdings die Frage, ob dieser Drittrunden-Sieg bereits zum FCW-Klassenerhalt gereicht hat. Steigt die Sportgemeinschaft Mallersdorf/Grafentraubach am morgigen Freitagabend in die Bezirksliga auf, steht auch der Wallersdorfer Klassenerhalt fest! Passiert das nicht, muss Wallersdorf ein letztes Mal ran: am Sonntag um 15 Uhr in Laberweinting gegen den TSV Abensberg II.

Der FC Wallersdorf wollte frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen und zeigte eine von vorne bis hinten dominante Vorstellung. Die SG Stubenberg/Simbach hingegen war sehr selten wirklich gefährlich, war zumeist mit Verteidigen/Verhindern beschäftigt und kam über 90 Minuten zu nur einer einzigen wirklich gefährlichen Torchance. Und zwar in Minute 62, als die starke FCW-Defensive einmal nicht aufgepasst hatte und Florin Rus nach einem Steckpass plötzlich alleine vor Schlussmann Stefan Pielmeier stand. Mit vollem Körpereinsatz pariert!



Auf der Gegenseite war Wallersdorf zu diesem Zeitpunkt schon beinahe zweistellig, was die Großchancen betrifft. Immer wieder war Lukas Klostermann auf der linken Außenbahn Vorbereiter für allerhand Gefährliches! Am langen Pfosten köpfte er erst selbst gegen den Pfosten (6.). Und bereitete dann - fast baugleich die Tore zum 1:0 und 2:0 vor. Steilpass nach vorne, Klostermann flankte nach innen, wo Jonas Müller am höchsten stieg und einköpfte (14.). Beim 2:0 war es erneut Klostermann von links, diesmal flach rein und Jonas Müller drückte ihn diesmal per Fuß rein!



Das 3:0 wenige Augenblicke nach Wiederbeginn machte den Deckel frühzeitig auf die Partie. Spielertrainer Michael Kagerer versenkte schnörkellos per Schlenzer aus der Distanz (49.). Es folgten zahlreiche Spielerwechsel, und weiterhin wenig Aufbäumen der SG. Denn die Partie war längst entschieden! Die SG steigt ab in die A-Klasse, und Wallersdorf hofft auf Mallersdorf! Ansonsten muss man am Sonntag sogar ein viertes Mal ran...