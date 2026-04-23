Wallersdorf: Edenhofer kehrt als Spielercoach zurück Der Routinier bildet in der kommenden Saison ein Trainergespann beim Traditionsverein von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Patrick Edenhofer (Mitte) wird ein zweites Mal Spielertrainer des FC Wallersdorf – Foto: Verein

Sportlich läuft es in der aktuellen Runde für den FC Wallersdorf nahezu wie am Schnürchen. Der frühere Bezirksoberligist belegt in der Kreisklasse Dingolfing vier Spieltage vor Schluss den zweiten Rang und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, nach sieben Jahren wieder einen Aufstieg feiern zu dürfen. Unabhängig davon, wird Patrick Edenhofer im Juni wieder das Trikot der Rot-Weißen überstreifen. Der 36-Jährige war schon 2018/2019 Chefanweiser des FCW, der damals über die Relegation den Sprung in die Kreisliga schaffte.



Edenhofer, der derzeit noch in Diensten der SG Dornach / Roßbach steht, wird am Grabenweg ein Trainer-Duo mit Michael Kagerer bilden, der seit knapp eineinhalb Jahren Chefanweiser des Klubs ist. Momentan arbeitet der 39-Jährige noch mit Bogdan Dobrea zusammen, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Matthias Zirngibl, der ebenfalls dem "Staff" angehört, wird fußballerisch kürzer treten und seinen Posten deshalb abgeben.

"Wir sind in der sportlichen Leitung zu dem Entschluss gekommen, Veränderungen im Trainerteam herbeizuführen, um unsere Mannschaft weiterzuentwickeln. Mit der Arbeit von Michael Kagerer sind wir sehr zufrieden - sowohl an der Linie wie auch auf dem Trainingsplatz. Bogdan Dobrea haben wir viel zu verdanken und er hat großen Anteil daran, dass es sportlich in den vergangenen eineinhalb Jahren wieder deutlich aufwärts gegangen ist. Wir trennen uns im Guten und hoffen, dass er sich vielleicht sogar noch mit einem Aufstieg verabschieden kann", sagt Stefan Ertl, der dem Führungsgremium der FCW-Fußballer angehört. Auf Rückkehrer Edenhofer hält das Vereinsurgestein große Stücke: "Ede ist ein akribischer Trainer und wir wissen, was wir mit und von ihm bekommen. Mit Kagi wird er sich sehr gut ergänzen."







"Ich habe im und nach dem Winter alle Anfragen abgelehnt und eigentlich ans Aufhören gedacht. Als mich die Verantwortlichen des FC Wallersdorf überraschend kontaktiert und wir uns getroffen haben, hat es sich angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen. Die jetzigen sportlichen Leiter haben 2018/2019 unter mir gespielt, wir haben uns immer super verstanden und damals gemeinsam tolle Erfolge gefeiert. An diese tolle Zeit würde ich mit Michael Kagerer gerne anknüpfen. Da die Ligenzugehörigkeit aber noch nicht geklärt ist, halte ich mich mit konkreten Zielen zurück. Ich drücke der Mannschaft auf jeden Fall die Daumen, dass es in ein paar Wochen hoch geht. Jetzt - nachdem meine fußballerische Zukunft geklärt ist - freue ich mich wahnsinnig auf den Endspurt mit der SG Dornach / Roßbach. Wir haben eine Top-Mannschaft und wollen in der Kreisklasse Pfarrkirchen unsere Tabellenführung bis zum Schluss verteidigen", lässt Patrick Edenhofer verlauten.

