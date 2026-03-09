Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wallenßus bleibt ein Rehdener Garant im Sturm
Top-Torjäger verlängert Vertrag und setzt Zeichen für Kontinuität und Entwicklung
Noah Wallenßus hat seinen Vertrag beim BSV Rehden verlängert. Der 20-jährige Mittelstürmer führt aktuell die Torjägerliste der Oberliga Niedersachsen an und soll auch in Zukunft für Tore und eine erfolgreiche Spielzeit sorgen.
Ein junger Angreifer als Schlüsselspieler
Der BSV „Schwarz-Weiß“ Rehden setzt weiterhin auf Kontinuität im Kader: Noah Wallenßus bleibt dem Verein erhalten. Der 20-Jährige war 2024 aus dem Nachwuchs des Hamburger SV zu den Schwarz-Weißen gewechselt und entwickelte sich schnell zum zentralen Offensivakteur. In seiner Premierensaison erzielte Wallenßus in 33 Pflichtspielen zehn Tore und bereitete fünf weitere vor – eine beachtliche Bilanz für einen Spieler in seiner ersten Herren-Spielzeit.
In der laufenden Saison konnte Wallenßus seine Zahlen deutlich steigern: Nach 16 Ligaspielen stehen bereits 15 Treffer und vier Vorlagen zu Buche. Damit führt der Mittelstürmer aktuell die Torjägerliste der Oberliga Niedersachsen an und gilt als einer der gefährlichsten Angreifer der Liga.
Vereinsvertreter äußern sich zur Vertragsverlängerung
Trainer Kristian Arambasic betont auf der Vereins-Homepage die sportliche Bedeutung der Personalie: „Dass Noah verlängert hat, ist ein tolles Signal für den BSV Rehden. In den letzten zwei Jahren haben wir ihn ausgebildet und weiterentwickelt. Er hat noch Potenzial, seine Qualität zu steigern. Noah soll dafür sorgen, dass wir weiterhin viele Tore schießen.“
Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein ergänzt: „Noah setzt mit seiner Verlängerung ein starkes Zeichen für unseren gemeinsamen Weg. Wir trauen ihm eine positive sportliche Entwicklung und eine erfolgreiche Karriere zu. Sollte sich perspektivisch die Möglichkeit für einen Karriereschritt auf Profiniveau ergeben, unterstützen wir ihn dabei.“
Spielerziel: Entwicklung und Torproduktion
Wallenßus selbst blickt motiviert auf die kommenden Monate: „Ich habe richtig Bock, gemeinsam mit der Mannschaft das Maximum aus dieser Saison herauszuholen und meinen Teil dazu beizutragen. Gleichzeitig möchte ich weiter an meinen Fähigkeiten arbeiten und mich Schritt für Schritt weiterentwickeln.“
Mit der Vertragsverlängerung von Noah Wallenßus sendet der BSV Rehden ein klares Signal: Der Verein setzt auf Kontinuität, talentierte Eigengewächse und sportliche Weiterentwicklung – insbesondere im Offensivbereich, wo Wallenßus als zentraler Baustein gilt.