Wallenßus bleibt ein Rehdener Garant im Sturm

Ein junger Angreifer als Schlüsselspieler Der BSV „Schwarz-Weiß“ Rehden setzt weiterhin auf Kontinuität im Kader: Noah Wallenßus bleibt dem Verein erhalten. Der 20-Jährige war 2024 aus dem Nachwuchs des Hamburger SV zu den Schwarz-Weißen gewechselt und entwickelte sich schnell zum zentralen Offensivakteur. In seiner Premierensaison erzielte Wallenßus in 33 Pflichtspielen zehn Tore und bereitete fünf weitere vor – eine beachtliche Bilanz für einen Spieler in seiner ersten Herren-Spielzeit. In der laufenden Saison konnte Wallenßus seine Zahlen deutlich steigern: Nach 16 Ligaspielen stehen bereits 15 Treffer und vier Vorlagen zu Buche. Damit führt der Mittelstürmer aktuell die Torjägerliste der Oberliga Niedersachsen an und gilt als einer der gefährlichsten Angreifer der Liga.

Vereinsvertreter äußern sich zur Vertragsverlängerung Trainer Kristian Arambasic betont auf der Vereins-Homepage die sportliche Bedeutung der Personalie: „Dass Noah verlängert hat, ist ein tolles Signal für den BSV Rehden. In den letzten zwei Jahren haben wir ihn ausgebildet und weiterentwickelt. Er hat noch Potenzial, seine Qualität zu steigern. Noah soll dafür sorgen, dass wir weiterhin viele Tore schießen.“ Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein ergänzt: „Noah setzt mit seiner Verlängerung ein starkes Zeichen für unseren gemeinsamen Weg. Wir trauen ihm eine positive sportliche Entwicklung und eine erfolgreiche Karriere zu. Sollte sich perspektivisch die Möglichkeit für einen Karriereschritt auf Profiniveau ergeben, unterstützen wir ihn dabei.“