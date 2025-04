Wallenhorst reist zum Abstiegskracher nach Berge

Am Mittwochabend steht das Nachholspiel des 19. Spieltages der Bezirksliga Weser-Ems an. Der stark abstiegsgefährdete TSV Wallenhorst muss auswärts zum ebenfalls noch nicht geretteten TuS Berge. Das Hinspiel endete mit einem Remis, ein Ergebnis, welches für beide in der aktuellen Situation zu wenig wäre.

Berge steht aktuell deutlich besser in der Tabelle da, braucht aber weiterhin Punkte, um nicht mehr in den Keller zu rutschen. Aktuell stehen bei dem TuS 35 Punkte auf dem Konto, was Platz neun bedeutet. Grundsätzlich eine ordentliche Platzierung, aufgrund der engen Tabellensituation käme zurücklehnen dennoch deutlich zu früh. Deutlich ungemütlicher sieht es hingegen bei den anreisenden Gästen aus. Der TSV Wallenhorst steckt ganz tief im Tabellenkeller und ist mehr oder weniger auf einen Sieg angewiesen. Lediglich 19 Punkte konnte der TSV bisher sammeln, zu wenig um die Klasse zu halten. Ganze zehn Zähler trennen die Wallenhorster aktuell vom rettenden Ufer. Das Hinspiel zeigte allerdings, dass es die Rot-Weißen durchaus mit dem TuS Berge aufnehmen können. Damals endete die Partie in einem Remis, Wallenhorst führte zwischenzeitlich sogar. Die Gäste starteten nach der Winterpause eigentlich außerordentlich stark in die Rückrunde: Zwei souveräne Siege gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte (Bad Rothenfelde und Bad Laer) sorgten für Aufsehen und machten richtig Mut. Danach folgten nun allerdings vier Spiele ohne Sieg. Am vergangenen Wochenende kämpfte man sich auswärts beim TuS Hilter zurück in die Partie und nahm immerhin einen Zähler mit in die Heimat – im Spiel gegen einen direkten Konkurrenten allerdings zu wenig. Um ein Lebenszeichen im Tabellenkeller zu setzen, erfordert es nun schlichtweg einen Auswärtssieg.