Wallenhorst mit Pflichtaufgabe – Venne mit Chance auf Revanche

In der Tabelle trennen die beiden Akteure nur ein Punkt. Die anreisende Viktoria steht mit 47 Punkten auf dem fünften Platzt, mit einem Punkt weniger folgt darunter der TSV Venne auf Rang sechs. Ein Blick auf das Hinspiel ließe diese ähnliche Tabellensituation zunächst nicht vermuten – damals siegte Georgsmarienhütte deutlich mit 6:1. Um so motivierter dürfte der TSV nun in das Rückspiel gehen, um sich für die deutliche Niederlage zu revanchieren.