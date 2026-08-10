Wallenhorst feiert ersten Dreier

"Wir kommen gegen eine spielstarke Hütter Mannschaft gut rein und sind von Beginn an griffig in den Zweikämpfen und klar in den Abschlussaktionen.

Nach Ecke von Dominik Wanat bringt Noel Schwegmann uns folgerichtig nach 13min in Führung.

Kurz nach der Trinkpause auf dem Rehlberg erläuft Nick Hentze einen Steckpass von der Mittellinie, bleibt Cool vor dem Tor und erzielt das 2:0.

Wir haben dann weitere große Chancen nach Umschaltaktion sind hier aber teilweise zu unpräzise und verpassen es früh die Entscheidung zu herbeizuführen.

In der zweiten Halbzeit wird das Spiel hitziger und die Viktoria versucht zwingender zu werden. Der Anschlusstreffer fällt nach strittigen Freistoßpfiff und schneller Ausführung. In der 89. Minute vollendet Ramon Böhne einen Konter zur Entscheidung zum verdienten 3:1.

Jetzt freuen wir uns über die 3 Punkte und die kommenden Aufgaben,“ lautet das Statement von Tony Harsdorf (TSV Wallenhorst).