 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Wallenhorst feiert ersten Dreier

Aufsteiger gewinnt mit 3:1 bei Viktoria Gmhütte

von Michael Eggert · Heute, 13:28 Uhr · 0 Leser
Fupa-Archiv-Foto
Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

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Der TSV Wallenhorst hat in der Bezirksliga seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Aufsteiger setzte sich bei Viktoria Gmhütte mit 3:1 durch und holte damit im zweiten Spiel den ersten Dreier. Die Gastgeber warten dagegen weiterhin auf die ersten Punkte.

Wallenhorst erwischte den besseren Start und ging bereits in der Anfangsphase in Führung. Noel Schwegmann brachte den Aufsteiger mit 1:0 in Front. Nach rund 30 Minuten baute Nick Henze den Vorsprung auf 2:0 aus.

Nick Henze Torschütze zum 2:0 für den TSV Wallenhorst
Nick Henze Torschütze zum 2:0 für den TSV Wallenhorst – Foto: Fupa

Kurz nach der Pause verpasste Wallenhorst die Vorentscheidung, als Nick Henze mit seinem Schuss nur die Latte traf. Viktoria Gmhütte steckte jedoch nicht auf und kam 20 Minuten vor dem Ende zum Anschlusstreffer.

In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. Wallenhorst blieb jedoch gefährlich und hatte weiterhin mehrere gute Möglichkeiten. Kurz vor dem Ende machte Ramòn Böhne schließlich den Deckel drauf und erzielte den 3:1-Endstand.

Während der Aufsteiger aus Wallenhorst damit seinen ersten Dreier bejubeln durfte, bleibt Viktoria Gmhütte nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt.

"Wir kommen gegen eine spielstarke Hütter Mannschaft gut rein und sind von Beginn an griffig in den Zweikämpfen und klar in den Abschlussaktionen.
Nach Ecke von Dominik Wanat bringt Noel Schwegmann uns folgerichtig nach 13min in Führung.
Kurz nach der Trinkpause auf dem Rehlberg erläuft Nick Hentze einen Steckpass von der Mittellinie, bleibt Cool vor dem Tor und erzielt das 2:0.
Wir haben dann weitere große Chancen nach Umschaltaktion sind hier aber teilweise zu unpräzise und verpassen es früh die Entscheidung zu herbeizuführen.
In der zweiten Halbzeit wird das Spiel hitziger und die Viktoria versucht zwingender zu werden. Der Anschlusstreffer fällt nach strittigen Freistoßpfiff und schneller Ausführung. In der 89. Minute vollendet Ramon Böhne einen Konter zur Entscheidung zum verdienten 3:1.
Jetzt freuen wir uns über die 3 Punkte und die kommenden Aufgaben,“ lautet das Statement von Tony Harsdorf (TSV Wallenhorst).
"Wir haben heute leider mit 1:3 verloren. Gerade der frühe 0:2-Rückstand hat uns natürlich nicht in die Karten gespielt. Über die gesamten 90 Minuten haben wir es nicht geschafft, den nötigen Druck aufzubauen und unser Spiel so durchzusetzen, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen.
Uns ist bewusst, dass wir in vielen Bereichen noch hart arbeiten müssen. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass wir die Qualität in unserem Kader haben, um uns schnell weiterzuentwickeln und wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse aus dem Spiel zu ziehen, weiter an uns zu arbeiten und in den kommenden Partien wieder alles dafür zu tun, als Sieger vom Platz zu gehen,“ meinte Marcel Ruschmeier von Viktoria Gmhütte.