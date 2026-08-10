Wallenhorst feiert ersten Dreier

Der TSV Wallenhorst hat in der Bezirksliga seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Aufsteiger setzte sich bei Viktoria Gmhütte mit 3:1 durch und holte damit im zweiten Spiel den ersten Dreier. Die Gastgeber warten dagegen weiterhin auf die ersten Punkte.
Wallenhorst erwischte den besseren Start und ging bereits in der Anfangsphase in Führung. Noel Schwegmann brachte den Aufsteiger mit 1:0 in Front. Nach rund 30 Minuten baute Nick Henze den Vorsprung auf 2:0 aus.
Kurz nach der Pause verpasste Wallenhorst die Vorentscheidung, als Nick Henze mit seinem Schuss nur die Latte traf. Viktoria Gmhütte steckte jedoch nicht auf und kam 20 Minuten vor dem Ende zum Anschlusstreffer.
In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. Wallenhorst blieb jedoch gefährlich und hatte weiterhin mehrere gute Möglichkeiten. Kurz vor dem Ende machte Ramòn Böhne schließlich den Deckel drauf und erzielte den 3:1-Endstand.
Während der Aufsteiger aus Wallenhorst damit seinen ersten Dreier bejubeln durfte, bleibt Viktoria Gmhütte nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt.