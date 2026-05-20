Walldorfs von Hagen wechselt zu Kickers Offenbach Nächster Schritt für den Stürmer des Hessenligisten von Dirk Winter · Heute, 18:11 Uhr · 0 Leser

Wird auch in der kommenden Saison gegen Eintracht Frankfurt II spielen: Benedikt von Hagen wechselt im Sommer von Hessenligist RW Walldorf zu Regionalligist Kickers Offenbach. – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

Walldorf/Offenbach In seinen vier Jahren bei den Walldorfer Hessenliga-Fußballern schoss er 32 Tore in 70 Spielen. Weil Benedikt von Hagen ein spielender Mittelstürmer ist, der gerne auf die Flügel ausweicht oder sich den Ball aus dem Mittelfeld holt, tat er sich beim SV Rot-Weiß auch als Vorbereiter von 18 Treffern hervor.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Der 22 Jahre alte Rüsselsheimer ist also ein ungemein wertvoller Spieler in der Walldorfer Offensive. Einer, der im Wettkampf den Unterschied ausmachen kann. In der nächsten Saison aber stürmt von Hagen für den Regionalligisten Offenbacher Kickers. Er spielte beim Probetraining vor und wusste zu gefallen.

Sein Abgang zwingt die RWW-Verantwortlichen zum Handeln. „Wir sind dran“, sagt Sportlicher Leiter Bastian Eisert. Man habe einen Stürmer im Blick, der von Hagens Leistungsspektrum „ungefähr abdecken könnte“. Einen Stürmer werde der SV Rot-Weiß auf jeden Fall verpflichtet. Die noch offene Frage sei, ob der Verein einen Typ Angreifer für sich gewinnen könne, der von Hagen sozusagen 1:1 ersetzen könne. Andernfalls müsse man „ein bisschen kreativ“ sein. „Benedikt ist ein großer, robuster Stürmer, von dessen Potenzial wir überzeugt sind“, lässt sich Kickers-Sportgeschäftsführer Martin Pieckenhagen in einer Mitteilung zitieren. Von Hagen spielte ab den D1-Junioren (U13) bis ins erste A-Jugend-Jahr beim SV Rot-Weiß, um dann für ein Jahr zu den Offenbacher Kickers in die U19-Bundesliga Süd/Südwest (heutige DFB-Nachwuchsliga) zu wechseln.