Walldorfs und Gießens Trainer angefressen nach 4:4

WALLDORF. Die 430 Zuschauer, die das Walldorfer Stadion bei der Eröffnung der neuen Sitztribüne säumten, sahen überschlagene Ereignisse in der Anfangsviertelstunde. Und so, wie das Spiel am Sonntag losging, hätte die schnelle 2:0-Führung dem SV Rot-Weiß Sicherheit geben können. „Das Problem war“, sagte der Trainer des Hessenligisten, Artur Lemm, nach dem 4:4 (2:2) gegen den FC Gießen, „dass wir danach aufgehört haben, Fußball zu spielen“. Der RWW-Coach zeigte sich genauso angefressen wie sein Gießener Trainerkollege. Jener Michael Fink warf seiner Mannschaft vor, rein gar nichts von dem umgesetzt zu haben, was die Trainingswoche über erarbeitet worden sei. „Das war 90 Minuten lang Harakiri-Fußball“, grantelte der Ex-Profi. All das, so Lemm, treffe auch auf die Leistung des SV Rot-Weiß zu.

Nach drei Minuten waren Nathan Doganay mit einem Ballgewinn und Nicholas Beier, der die Kugel sogleich weiterleitete, die Vorbereiter von Tewen Spamers Führungstor. Für die giftig das Pressing suchenden Walldorfer erwirkte Hady Kallo einen Foulelfmeter, den Tim Grünewald verwertete (10.).

Aber was sich RWW so flott aufgebaut hatte, warf er noch schneller wieder um: Unter freundlicher Begleitung in Rot-Weiß flankte Gießens Davide-Jerome Itter auf den Kopf von Mirco Geisler – 2:1 (14.). Der Anstoß ging schnell wieder in die Gegenrichtung, FC-Kapitän Tolga Duran durfte aus 18 Metern störungsfrei abziehen – und der Ball rauschte zum 2:2 ins rechte Eck (15.).

Nach der Pause behinderten sich zwei RWW-Verteidiger gegenseitig, und Geisler als lachender Dritter hatte freie Bahn zum Führungstreffer (58.). Die Korrektur folgte elf Minuten später von Doganay – 3:3. Auf der Gegenseite zirkelte Duran einen Freistoß von der Strafraumgrenze über die Mauer ins Ziel. Für den neuerlichen Ausgleich sorgte Kallo, als er sich 14 Meter vor dem Tor blitzschnell drehte (83.).

Spanoudakis hat den Hessenligisten verlassen

Mittlerweile steht auch fest, dass Giorgios Spanoudakis zum Oberligisten SV Gonsenheim gewechselt ist. Der Mittelfeldspieler zählte schon in den vergangenen Wochen nicht mehr zum Walldorfer Kader.

Tore: 1:0 Spamer (3.), 2:0 Grünewald (10./FE), 2:1 Geisler (14.), 2:2 Duran (15.), 2:3 Geisler (58.), 3:3 Doganay (69.), 3:4 Duran (78.), 4:4 Kallo (83.). Schiedsrichter: Schandry (1. FC TSG Königstein). Zuschauer: 430.





