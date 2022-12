Walldorfs Plan geht nach der Pause auf Hessenliga-Fußballer feiern im letzten Heimspiel des Jahres 5:1-Sieg gegen Eintracht Stadtallendorf

WALLDORF . Einen überzeugenden Sieg legten sie in ihrem letzten Heimspiel dieses Kalenderjahrs hin, die Walldorfer Hessenliga-Fußballer. Umso zufriedener war am Sonntagnachmittag der Trainer des SV Rot-Weiß, Artur Lemm, nach dem 5:1 (1:0)-Sieg gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf.

Mit Blick auf das Negativerlebnis in der Heimpartie zuvor (2:6 gegen Waldgirmes) ließ Lemm die Seinen ein weniger forsches Pressing spielen. Die Heimelf erwartete den Gegner in der eigenen Hälfte, um dann bei Ballgewinnen mehr Spielraum zu haben. „Der Plan ist aber erst spät aufgegangen“, so Lemm. Denn in der ersten Halbzeit bereitete der TSV den Walldorfern durchaus Probleme, auch wenn sie keine ernsthafte Torchance zuließen.

Umgekehrt köpfte der aufgerückte RWW-Innenverteidiger Maximilian Thomasberger nach 14 Minuten eine Flanke von Julian Ludwig ins Tor – 1:0. Die Führung tat den Rot-Weißen dann auch sichtlich gut. Sie drängten auf den zweiten Treffer, dem Mikael Neway schon zehn Minuten später ganz nah war. Aus halbrechter Position zog der Stürmer ab, aber TSV-Torhüter Tolga Sahin hielt.

Nach der Pause schien der SV Rot-Weiß frühzeitig in Richtung Sieg einzubiegen, als Maximilian Huß den Ball im Mittelfeld erkämpfte, Neway bediente, und der quirlige Angreifer zum 2:0 traf (52.). Neway war auch am dritten RWW-Tor beteiligt, da seine Hereingabe vom ehemaligen Stadtallendorfer Laurin Vogt im Flug ins Netz geköpft wurde (66.). Es war das 3:1, denn zuvor hatte Malcolm Philipps die in dieser Phase sehr druckvollen Gäste herangebracht (60.). „Da hatte ich das Gefühl, das Spiel kann jetzt auch kippen“, gab Lemm zu.

Die kritische Phase überstand der SV Rot-Weiß auch dank der Paraden von Torhüter Julian Koch. Spätestens mit dem 4:1 von Jonas Herberg nach einer Ecke war die Partie praktisch entschieden (73.). Zumal sich die Rot-Weißen nicht darauf ausruhten, weiter dranblieben und noch einmal trafen: Vom Spann von Luki Matondo rauschte der Ball ins linke Eck (80.).

SV Rot-Weiß Walldorf: Koch – Kosch, Herberg, Ludwig (68. Konaté Lueken), Matondo (82. Mehnatgir), Vogt (77. Dogan), Neway (72. Herdt), Thomasberger, Matheisen (46. Borger), Mladenovic, Huß.