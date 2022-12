Walldorfs Matheisen verletzt Einsatz von Walldorfs Kapitän im Spiel beim FC Erlensee fraglich +++ Torwart Czirbus fällt wohl aus

WALLDORF . Vor der punktspielfreien Zeit über Weihnachten und Neujahr steht für den SV Rot-Weiß das Spiel an diesem Samstag (16 Uhr) beim 1. FC Erlensee an. Nach der Partie kommen die Walldorfer Hessenliga-Fußballer zu ihrer Weihnachtsfeier zusammen. „Da wollen wir gerne mit einem schönen Gefühl feiern“, sagt Trainer Artur Lemm. Ein Sieg im Erlenseer Sportzentrum am Fliegerhorst würde die Walldorfer Stimmung deutlich heben.