Walldorfer Trainer des U19-Höhenflugs nun Widersacher

Walldorf. Als Trainerduo haben Thomas Kaltsounis und Christian Bader im vergangenen Jahr die Walldorfer A-Junioren in die DFB-Nachwuchsliga U19 geführt – und sich im Nachfolgeformat der Fußball-Juniorenbundesliga lange behauptet. Am Ende fehlte dem SV Rot-Weiß nur ein Punkt, um sich die Zugehörigkeit zur Eliteklasse für ein weiteres Jahr zu sichern. Am Mittwoch (19.), 20 Uhr, begegnen sich die beiden Männer wieder in der Verbandsliga Süd. Kaltsounis trainiert den gastgebenden SV Rot-Weiß II, Bader die SG Bornheim/Grün-Weiß. Nicht nur deshalb spricht der Walldorfer Coach von einem besonderen Spiel, sondern auch, weil die SG mit den letztjährigen RWW-A-Junioren Joshua Brandenburger, Samuel Reiter und Tolga Bodur kommt.
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Dass sein U23-Team trotz ordentlicher Leistungen noch sieglos ist, einen Punkt aus drei Partien geholt hat, ordnet Kaltsounis als Lernprozess ein. Jedes Mal kassierten die Seinen kurz vor Schluss noch ein Gegentor, zweimal sogar erst in der Nachspielzeit. „Daraus müssen auf jeden Fall lernen, dass wir das bis zum Schluss gut zu Ende verteidigen“, so der Coach. Zudem hätten sich die Rot-Weißen in allen drei Partien anfangs schwergetan. Bei der jüngsten Derbyniederlage gegen den VfB Ginsheim (1:2) etwa hemmten viele Ballverluste und mangelnder Zugriff bei zweiten Bällen das RWW-Spiel eine Viertelstunde lang. Danach aber erwirkten die Walldorfer eine 1:0-Führung – und hätten angesichts guter Chancen mehr Tore schießen können.
Von seiner U23 ist Kaltsounis überzeugt. „Es ist eine talentierte Mannschaft, die jetzt viele Rückschläge erlitten“, sagt er mit Blick auf Verletzungen und jüngst auch eine Rote Karte. Verzichten muss er entsprechend auf den rotgesperrten Artom Vedmid. Wie gravierend die Verletzung von Ouali El Mourabit ist, der sich gegen Ginsheim das Knie verdreht hat, steht noch nicht fest. Bei Adnan Voloder ist nach einer MRT-Untersuchung klar, dass er wegen eines Kreuzbandrisses langfristig ausfällt. Ob Marlon Ohl (Zerrung) spielen kann, ist fraglich. Bartol Josipovic hat seine Verletzung, die er von seinem alten Verein TS Ober-Roden mitgebracht hat, jetzt überwunden. Nach dreimonatiger Zwangspause hat er das Training aufgenommen. Weiter verzichten müssen die Rot-Weißen auf die verletzten Kostas Dimitrakopoulos, Sened Semere und Jesse Anafi.