Walldorfer Trainer des U19-Höhenflugs nun Widersacher

Von seiner U23 ist Kaltsounis überzeugt. „Es ist eine talentierte Mannschaft, die jetzt viele Rückschläge erlitten“, sagt er mit Blick auf Verletzungen und jüngst auch eine Rote Karte. Verzichten muss er entsprechend auf den rotgesperrten Artom Vedmid. Wie gravierend die Verletzung von Ouali El Mourabit ist, der sich gegen Ginsheim das Knie verdreht hat, steht noch nicht fest. Bei Adnan Voloder ist nach einer MRT-Untersuchung klar, dass er wegen eines Kreuzbandrisses langfristig ausfällt. Ob Marlon Ohl (Zerrung) spielen kann, ist fraglich. Bartol Josipovic hat seine Verletzung, die er von seinem alten Verein TS Ober-Roden mitgebracht hat, jetzt überwunden. Nach dreimonatiger Zwangspause hat er das Training aufgenommen. Weiter verzichten müssen die Rot-Weißen auf die verletzten Kostas Dimitrakopoulos, Sened Semere und Jesse Anafi.