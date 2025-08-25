Vier Mal schlug es im Tor des SV Sandhausen ein. – Foto: Foto Pfeifer

Walldorfer Fußballfest im Derby Regionalliga Südwest +++ Der FCA Walldorf schlagt Sandhausen mit 4:0 Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Sandhausen FCA Walldorf

Am 4. Spieltag der Regionalliga Südwest hat der FC-Astoria Walldorf den ersten Dreier in dieser Saison landen können. Im Lokalderby gegen den SV Sandhausen siegte die Mannschaft von Andreas Schön auch in der Höhe verdient mit 4:0-Toren, 2.000 Zuschauer sorgten im Dietmar-Hopp-Sportpark für einen würdigen Rahmen.

Personell musste Schön auf Roman Hauk verzichten, der Innenverteidiger hatte sich im Donnerstagtraining eine Fußverletzung zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Für ihn spielte Maik Goß in der defensiven Dreierkette, im Vergleich zum Steinbach-Spiel mussten neben Hauk auch Konrad Riehle und Theo Politakis zunächst auf die Reservebank. Neu in der Startelf standen hingegen Tim Fahrenholz, Iosif Maroudis und Felix Kendel. Der FCA startete gut und hatte durch Maroudis die erste gefährliche Torchance der Partie vorzuweisen (3.). Walldorf blieb spielbestimmend und hatte in der 21. Minute die nächste gute Torgelegenheit, Marcel Carl vergab am langen Pfosten bei einer halbhohen Hereingabe von Yasin Zor. Die Gäste blieben erstaunlich blass und taten sich schwer in das letzte Drittel zu gelangen. In der 33. Minute ging der FCA völlig verdient in Führung, auf Zuspiel von Kendel markierte Zor wuchtig aus 12m-Torentfernung das Walldorfer 1:0. Auch danach änderte sich nichts am Spielgeschehen, praktisch mit dem Pausenpfiff wurde Walldorf ein Handelfmeter zugesprochen, Kapitän Carl nahm sich der Sache an und verwandelte sicher zum 2:0-Halbzeitstand (45.).

Olaf Janssen reagierte zur Pause und wechselte zweimal. Sandhausen bemühte sich nach Wiederanpfiff um den Anschluss und hatte Pech als Pfaffenrot per Freistoß die Unterlatte traf (50.). In den Folgeminuten hätte die Partie in beide Richtungen kippen können, doch der FCA war an diesem Tag einfach die bessere Mannschaft, auf Zuspiel vom kurz zuvor eingewechselten Riehle traf Kendel aus kurzer Distanz zum 3:0 und sorgte damit frühzeitig für eine Vorentscheidung in dieser Partie (64.). Zementiert wurde dieser Eindruck Minuten später als Pfaffenrot nach wiederholten Foulspiel die Gelb/Rote Karte sah und der SVS fortan in Unterzahl agierte (68.). In der Schlussphase verwaltete Walldorf die Führung geschickt und ließ Ball und Gegner laufen. Für den Schlusspunkt sorgte der starke Zor, der mit einem direkt verwandelten Freistoß von der Seite den 4:0-Endstand markierte (78.). Stimmen zum Spiel: