Walldorf will weiter klettern

Erst Pech, dann Glück, bleibt die Frage, was der Abschluss der Englischen Woche für den FC-Astoria Walldorf am Samstag bereithält. Beim KSV Hessen Kassel kann sich der FCA im Verfolgerfeld festsetzen (Anpfiff, 14 Uhr).
Bislang gab es vier Punkte aus der Drei-Spiele-Woche. Während Walldorfs Cheftrainer Andreas Schön das 2:2-Remis am Samstag beim Bahlinger SC als, "unglücklich aufgrund unserer Überzahl", bezeichnete, schätzte er den 1:0-Sieg am Dienstag gegen bis dato zweitplatzierten FSV Frankfurt, "als glücklich ein, weil die Frankfurter ab der 30. Minute die bessere Mannschaft waren."
In Kassel trifft seine Elf – mal wieder – auf eine ähnlich stark einzuschätzende Mannschaft, wobei die jüngsten Erinnerungen an die Nordhessen positiv sind. Dem 2:2 im März ging ein fulminanter 4:1-Auswärtssieg in der letztjährigen Vorrunde voraus.
Aufgrund einiger Verletzter wird der Samstag sicher auch eine Kraftfrage. Gerade im Defensivbereich darf nicht mehr viel passieren. Auf anderen Positionen ist mit der ein oder anderen personellen Rotation des Trainerteams zu rechnen, um frische Kräfte zu bringen.