Walldorf will weiter klettern

Erst Pech, dann Glück, bleibt die Frage, was der Abschluss der Englischen Woche für den FC-Astoria Walldorf am Samstag bereithält. Beim KSV Hessen Kassel kann sich der FCA im Verfolgerfeld festsetzen (Anpfiff, 14 Uhr).

Bislang gab es vier Punkte aus der Drei-Spiele-Woche. Während Walldorfs Cheftrainer Andreas Schön das 2:2-Remis am Samstag beim Bahlinger SC als, "unglücklich aufgrund unserer Überzahl", bezeichnete, schätzte er den 1:0-Sieg am Dienstag gegen bis dato zweitplatzierten FSV Frankfurt, "als glücklich ein, weil die Frankfurter ab der 30. Minute die bessere Mannschaft waren."

In Kassel trifft seine Elf – mal wieder – auf eine ähnlich stark einzuschätzende Mannschaft, wobei die jüngsten Erinnerungen an die Nordhessen positiv sind. Dem 2:2 im März ging ein fulminanter 4:1-Auswärtssieg in der letztjährigen Vorrunde voraus.