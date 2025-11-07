Walldorf will eine Serie beenden

Unterhaltsam geht es immer zu, wenn der FC-Astoria Walldorf auf die Stuttgarter Kickers trifft. In bislang acht Regionalliga-Duellen seit 2016 fielen 36 Treffer und somit 4,5 pro Partie. Eines gab es aber noch nie und das ist ein Auswärtssieg.

Am Samstag ab 14 Uhr dürfen die Walldorfer versuchen dieser Serie ein Ende zu setzen. Die Chancen dafür stehen jedenfalls so gut wie noch nie. "Erst einmal ist es sehr wichtig für uns gewesen, so gut in den November zu starten", sagt Andreas Schön mit einem Blick zurück auf das fulminante 4:3 gegen die Offenbacher Kickers vom vergangenen Samstag.

Der FCA-Coach weiß um die Bedeutung dieses Erfolgs, "schließlich haben wir jetzt mit den Kickers und dann am Mittwoch beim Waldhof zwei Kracher direkt vor Brust." Nach dem Gastspiel in der Landeshauptstadt steigt vier Tage darauf das Viertelfinale im badischen Pokal bei den "Buwe", ehe am nächsten Sonntag die Englische Woche mit dem Heimspiel gegen die TSG Balingen ausklingt.