Walldorf: Schuller nach 18 Monaten zurück Comeback des Stürmers war das "Highlight" des Testspiels gegen Rot-Weiß Darmstadt

DARMSTADT. Kevin Schuller ist seit Sommer 2021 beim Hessenligisten Rot-Weiß Walldorf. Im Juli jenes Jahres spielte der 22-jährige Stürmer, der zwei Knieoperationen hinter sich hat, in einem Test- und zwei Kreispokalspielen – und fiel dann aus. Bis ihn Trainer Artur Lemm am Dienstag beim 1:1 (1:0) zum Testspielauftakt bei Rot-Weiß Darmstadt in der 60. Minute einwechselte. Sein Comeback nach 18 Monaten „war das Highlight des Spiels“, sagt Lemm. Schuller, dessen Heimatverein der TSV Goddelau ist, habe diesen Härtetest gut überstanden: „Da freuen wir uns sehr.“

Ordentliches Debüt von Kohnhäuser

Lemm setzte 20 Spieler bei den Darmstädter Rot-Weißen ein, darunter auch den vom Verbandsligisten VfB Ginsheim gekommenen Tom Kohnhäuser. Der Neuzugang spielte im zweiten Durchgang in der Abwehrkette. „Er hat das ganz ordentlich gemacht“, sagt Lemm über das Debüt des 19-Jährigen.

Die Walldorfer Teamleistung sei in der ersten Halbzeit besser als in der zweiten gewesen. In dieser Phase, da sich die Gäste mehrere gute Torchancen erspielten, traf Maximilian Thomasberger zur RWW-Führung (43.). Für den gastgebenden Verbandsliga-Zweiten, der nach der Pause die aktivere Mannschaft war, sorgte Luca Keil fürs 1:1 (64.). „Für das erste Testspiel war das okay, aber auch nicht mehr“, so Lemm. Weiter geht’s für den SV Rot-Weiß am Samstag (28.), 13 Uhr, beim Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.