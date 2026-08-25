Walldorf nimmt Mudauer Hürde

Der nächste Viertelfinalist steht fest. Am Dienstagabend siegte der Regionalligist FC-Astoria Walldorf mit 7:2 beim Odenwald-Landesligisten TSV Mudau. Felix Kendel schnürte dabei einen Dreierpack.
Torreich ging es zu und die Mudauer verkauften sich dabei mehr als teuer. Hier geht es zur Partie mit allen Statistiken samt ausführlichem Liveticker: TSV Mudau - FC-Astoria Walldorf
Um die enttäuschende 0:3-Niederlage beim FSV Frankfurt schnell vergessen zu machen, kommt das Pokal-Achtelfinale gerade recht für den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Am Dienstagabend müssen Cheftrainer Andreas Schön und seine Schützlinge zum TSV Mudau.
Beim letztjährigen Dritten der Landesliga Odenwald ist der FCA haushoher Favorit und der Einzug ins Viertelfinale daher Pflicht. Anpfiff ist bereits um 17 Uhr. Die erste Englische Woche der noch jungen Saison endet am Samstag mit dem vierten Regionalliga-Spieltag gegen den SSV Ulm 1846.
Am Mittwoch beschließt der VfR Mannheim das Achtelfinale. Walldorfs Ligakonkurrent ist beim Oberligisten FC Nöttingen gefordert und zumindest leicht favorisiert (Anpfiff, 19 Uhr). Nach dem Finaleinzug der Vorsaison könnte es diese Runde erneut sehr weit im Pokal gehen für die Rasenspieler, die sich in ihren drei bisherigen Regionalliga-Partien ordentlich präsentiert haben, mit nur zwei Punkten sich jedoch unter Wert geschlagen fühlen.
"Wir werden uns bald für unsere guten Leistungen belohnen", sagte ein kämpferischer VfR-Trainer Marcel Abele nach dem mehr als achtbaren torlosen Remis am Samstag gegen den Titelfavoriten SGV Heilbronn-Freiberg. Das Achtelfinale ist gleichzeitig das schnelle Wiedersehen mit Enes Tubluk. Der 26-Jährige hat die Blau-Weiß-Roten erst vergangene Woche verlassen und ist zu seinem vorherigen Verein nach Nöttingen zurückgekehrt.
Das folgende Viertelfinale wird neu ausgelost und dann nimmt der Wettbewerb so richtig Fahrt auf. Sollte die ausstehenden Achtelfinals keine Überraschungen liefern, wären im Viertelfinale bis auf den A-Ligisten SpVgg Neckarsteinach ausschließlich Klubs von der Verbandsliga aufwärts vertreten. Absolviert sein muss die Runde der letzten Acht bis Mitte November, die Halbfinals folgen Anfang 2027. Der Finaltag der Amateure steht ebenfalls fest. Am 29. Mai 2027 geht es um den badischen Pokal und den gleichbedeutenden Einzug in den DFB-Pokal 2027/28.