Walldorf nimmt Mudauer Hürde Badischer Pokal +++ 7:2-Sieg am Dienstagabend für den Favoriten +++ VfR Mannheim am Mittwoch in Nöttingen von red. · Gestern, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Walldorfer haben sich erwartungsgemäß in Mudau durchgesetzt. – Foto: FCA

Der nächste Viertelfinalist steht fest. Am Dienstagabend siegte der Regionalligist FC-Astoria Walldorf mit 7:2 beim Odenwald-Landesligisten TSV Mudau. Felix Kendel schnürte dabei einen Dreierpack.

Torreich ging es zu und die Mudauer verkauften sich dabei mehr als teuer. Hier geht es zur Partie mit allen Statistiken samt ausführlichem Liveticker: TSV Mudau - FC-Astoria Walldorf Zum Vorbericht Um die enttäuschende 0:3-Niederlage beim FSV Frankfurt schnell vergessen zu machen, kommt das Pokal-Achtelfinale gerade recht für den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Am Dienstagabend müssen Cheftrainer Andreas Schön und seine Schützlinge zum TSV Mudau.

Beim letztjährigen Dritten der Landesliga Odenwald ist der FCA haushoher Favorit und der Einzug ins Viertelfinale daher Pflicht. Anpfiff ist bereits um 17 Uhr. Die erste Englische Woche der noch jungen Saison endet am Samstag mit dem vierten Regionalliga-Spieltag gegen den SSV Ulm 1846. Am Mittwoch beschließt der VfR Mannheim das Achtelfinale. Walldorfs Ligakonkurrent ist beim Oberligisten FC Nöttingen gefordert und zumindest leicht favorisiert (Anpfiff, 19 Uhr). Nach dem Finaleinzug der Vorsaison könnte es diese Runde erneut sehr weit im Pokal gehen für die Rasenspieler, die sich in ihren drei bisherigen Regionalliga-Partien ordentlich präsentiert haben, mit nur zwei Punkten sich jedoch unter Wert geschlagen fühlen.

Vergangene Saison trafen Nöttingen (lila) und der VfR Mannheim noch in der Oberliga aufeinander. – Foto: Albert Eyermann