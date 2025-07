Walldorf mit Fischer zum Sieg in Worms

Walldorf . Mit zwei weiteren Neuzugängen und einem Rückkehrer hat Hessenligist RW Walldorf am Samstag einen Testspielsieg gelandet. Beim 2:1 (1:0) bei Wormatia Worms war Nils Fischer am Führungstor beteiligt. Der 29 Jahre alte Stürmer, der die Erfahrung von 144 Regionalligaspielen mitbringt (zuletzt bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz), verzog zwar kurz vor der Pause. Aber der in die Flugbahn grätschende Nicholas Beier brachte den Ball im Tor unter – 1:0. Wie den ehemaligen Ginsheimer Fischer, der in Walldorf den wegen seiner Schambeinentzündung langfristig ausfallenden Benedikt von Hagen ersetzen soll, hat der SV Rot-Weiß den Abwehrspieler Marko Andric (zuletzt beim Oberligisten FC Nöttingen) verpflichtet.