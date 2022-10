Walldorf mit Dusel und weißer Weste Wenn es läuft, dann läuft es. Die Leistung war beim SV Walldorf am vergangenen Wochenende nicht die beste. Das Ergebnis stimmte trotzdem.

Spielbericht von Jan Mell

Es dauerte, bis sich so etwas wie ein Spiel entwickelte. Der FSV trat mit einer starken und vorerst sicheren Hintermannschaft auf und versuchte, ihre Spitzen Leffler und Hellenbach mit langen Bällen ins Spiel zu bringen, aber die aufmerksame Walldorfer war lange Zeit im Bilde und konnte den Ball aus der Gefahrenzone bringen. Der SV indes spielte immer wieder auf den schnellen Gleiche, der auch den ersten nennenswerten Torabschluss hatte, jedoch parierte Castaneda den Schuss von der Strafraumgrenze. Gespielt aber da aber schon fast eine halbe Stunde. Mit dem ersten Schuss auf das Walldorfer Tor gingen die Gäste dann in Führung. Seruneit dachte sich, "hältst einfach mal drauf" und schon lag der Ball hinter Ledermann im Tor. Nach einer Ecke und einem Durcheinander im Walldorfer Strafraum blieb Keßler liegen, aber auch ein Pfiff von Graf ertönte nicht, was im Nachgang für Diskussionen sorgte. Doch Walldorf, nun endlich wacher, versuchte sofort alles, um noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen. Das gelang, und sogar noch mehr! Binnen zwei Minuten drehte Gleiche mit Saisontor sieben und acht die Partie. Erst war er Nutznießer von Endters Ausrutscher vor dem Strafraum und vollendete ins lange Eck, kurz darauf blieb er Sieger nach einem intensiven Duell mit Paul und hämmerte den Ball, als alle mit einer Eingabe rechneten, trocken unter die Querlatte.

Der SV 1921 Walldorf bleibt auch im vierten Heimspiel der Saison ungeschlagen, denn der FSV Floh/Seligenthal konnte trotz spielerischer Überlegenheit den SV nicht bezwingen, der am Ende sehr glücklich mit 3:2 (2:1) gewann und somit weiter an der Tabellenspitze der Kreisoberliga steht.

Erster Aufreger nach der Pause die Gelb/Rote Karte für den Trainerassistent Ullrich, der sich nach einer Verwarnung für Seruneit nicht beruhigen konnte und verbal die Schiedsrichterleistung kritisierte und somit den Rest der Partie im Zuschauerbereich verbrachte. Die Partie nun ruppiger, was viele Unterbrechungen nach sich zog. Dennoch die Gäste spielfreudiger und der FSV versuchte zusehends, zum Ausgleich zu kommen. Jedoch waren die Abschlüsse zu ungenau, beste und schönste Aktion der Seitfallzieher von Leffler, der knapp an Ledermanns Kasten vorbei ging (65.). In der Schlussviertelstunde dann offener Schlagabtausch. Der FSV mit permanentem Anrennen auf das Walldorfer Tor, während Walldorf auf den alles entscheidenden Konter lauerte. Der schien in der 85. Min. dann auch gelungen zu sein. Gleiche setzte sich über rechts durch und bediente den mitgelaufenen Kirsch mustergültig, der zum 3:1 einschob. Doch Aufgeben seitens der Gäste war nicht denn schon im Gegenzug lag der Ball wieder im Walldorfer Tor. Nothnagels Abwehrversuch landete im eigenen Netz. Gleiche hätte mit seinem Vorstoß und einem Pass auf Möbs wohl endgültig den Sack zumachen können, schoss aber selbst und Castaneda wehrte ab, auch Kirsch versuchte sich noch aus der Distanz. Zum Erstaunen vieler pfiff Schiri Graf dann trotz der vielen Unterbrechungen ohne viel Nachspielzeit ab, was die einen freute, die anderen ärgerte…

Gästetrainer Thomas Offerle fand nach Abpfiff klare Worte: „Der Schiedsrichter hat einfach zu viele Aktionen gegen uns gepfiffen und offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Außerdem hat er einen klaren Strafstoß für uns nicht gegeben. Wenn du gut spielst und am Ende mit leeren Händen da stehst, ist das sehr ärgerlich“. Walldorfs Coach Steven Abe hingegen meinte: „Wir haben heute schlecht gespielt und trotzdem gewonnen und es freut mich natürlich, dass die Punkte hier in Walldorf bleiben“.