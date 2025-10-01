Walldorf meldet sich zurück…

Und Walldorf ging nach knapp einer halben Stunde in Führung. N. Schmidt schickte A. Kost auf die Reise, der versetzte seinen Gegenspieler und mit etwas Glück tunnelte er auch noch Keeper Hartmann. Und man blieb dran und kurz vor der Pause konnte Braun auf 2:0 stellen. Einen Eckball verlängerte Hartmann unfreiwillig auf den am langen Pfosten lauernden Braun, der dann mit dem Rücken zum Tor stehend, den Ball im Tor unterbringen konnte. Menzel hämmerte den Ball kurz darauf an die Querlatte und mit einem von Leinhos verwandelten Handelfmeter konnte der gastgebende SV den Anschlusstreffer erzielen und wieder etwas Mut schöpfen.

Nach der Pause dann Ifta engagierter und Walldorf mehrmals im Glück, denn der Ausgleich lag in der Luft. Selbst Großchancen wurden ausgelassen, auch reagierte Wolf im Walldorfer Tor mehrfach glänzend. Auf Walldorfer Seite hätten der eingewechselte Hahnemann und auch N. Schmidt den Vorsprung ausbauen können, doch auch das gelang nicht. Die sich zum Ende des Spiels auftuenden Räume nutzte Walldorf dann zur endgültigen Entscheidung. Joker Kerschner konnte mit einem Konter das 3:1 und damit den Siegtreffer erzielen.

Daniele Angrisani nach dem Spiel: „Das Spiel war intensiv und kampfbetont und wir haben den Kampf angenommen. Mit viel Glück haben wir die Schlußphase ohne ein Tor von Ifta überstanden und dann alles klar gemacht.“