Walldorf macht das Dutzend voll

Der 53-Jährige verabschiedete sich zum Abschied der vergangenen Saison nach 377 Regionalliga-Spielen und Rang elf, der den elften Klassenerhalt in Serie für den Verein der Feierabend-Profis bedeutete. "Ich möchte ein paar Dinge loswerden, die mir auf dem Herzen liegen", sagte Born im Rahmen seiner letzten Pressekonferenz und sprach liebenswerte Dankesworte an unzählige Personen in und um dem FCA aus. Seine Frau Simone, die beiden Kinder Julian und Ida, FCA-Präsident Kempf und dessen Frau Ingrid, sein Trainerkollege Thorsten Stoll, sein Nachfolger Andreas Schön, die medizinische Abteilung, der Sportliche Leiter Frank Fürniß oder auch Torwarttrainer Christian Biebl – keiner wurde vergessen. "Es ist nichts Gewöhnliches elf Jahre lang Trainer in einem Verein sein zu dürfen und dafür bin ich einfach dankbar", fasste er zusammen und versprach, "heute haben wir nichts mehr vor und feiern dementsprechend."

Welche große Kontinuität der FCA besitzt, beweisen folgende Personalien: In Borns erstem Regionalliga-Spiel im August 2014 gegen die TuS Koblenz, einem fulminanten 5:1-Sieg, standen der heutige Kapitän Marcel Carl, der heutige FCA-Geschäftsführer Nicolai Groß, der heutige Sportliche Leiter der U23 Benjamin Hofmann sowie Borns aktueller Co-Trainer und Nachfolger als Chefcoach, Andreas Schön, auf dem Rasen.