Walldorf kämpft Steinach nieder

Ein sichtlich zerknirschter Steinacher Trainer Grohmann nach dem Spiel: „ Wir konnten gleich fünf Ausfälle von Stammspielern nicht kompensieren und haben in der Schlussphase durch individuelle Fehler noch verloren.“
BERICHT von J.M. // SV Walldorf 1921
Viel Leerlauf dann erst mal zu Beginn der zweiten Halbzeit, lange Zeit passierte recht wenig vor den Strafräumen. Erst weit nach einer Stunde wieder ein Lebenszeichen der 08er: Sell hatte von der Strafraumgrenze abgezogen und mit einer Glanzparade lenkte Spomer den Ball über die Latte. Und auch Walldorf wurde wieder wach, L. Schmidt köpfte auf Kost, doch der Abschluss war zu ungenau. Steinach legte weiter zu: Hillemann hatte durch Stellungsfehler auf einmal freie Bahn, doch schoss Spomer den Ball genau in die Arme. Dann die Walldorfer Führung. Der eingewechselte Friedel ging bis zur Grundlinie und passte in die Mitte. Den ersten Schuss von Wozniza konnte die Steinacher Abwehr noch klären, der Nachschuss aber saß! 2:1 in Minute 82 und das Spiel damit gedreht. Nach einem Foul an Kost dann Freistoß für Walldorf im rechten Halbfeld. Jobst drosch die Kugel hoch in Richtung Steinacher Tor. Entweder verschätzte sich Keeper Neuber oder war durch die Sonne geblendet, jedenfalls lag der Ball hinter ihm im Tor. Ein Überzahlangriff Walldorfs ging dann noch vorbei und wäre des Guten auch zu viel gewesen. Alle Versuche Steinachs noch mal heranzukommen, scheiterten in den restlichen Minuten und ein überglücklicher Daniele Angrisani meinte nach dem Sieg: "Es war heute ein gutes Spiel von beiden Mannschaften mit dem Sieg für uns. Letztlich haben wir das Spiel aber von der Bank gewonnen, denn die eingewechselten Spieler waren an den späten Toren maßgeblich beteiligt."