Walldorf kämpft Steinach nieder

Die erste Chance des Spiels hatte Walldorf, N. Schmidt ließ, über die rechte Seite kommend, alle Gegenspieler stehen, doch sein Abschluss ging knapp daneben. Doch auch die Gäste waren gleich dabei, doch an der scharfen Eingabe von Sperschneider rutschten alle Mitspieler vorbei. Nach etwa 20 Minuten Steinach dann druckvoller, mehrmals kam Yoro aus der Distanz zum Abschluss, Walldorfs Abwehr hier zu weit weg. Nur noch gelegentlich tauchte der gastgebende SV vor dem gegnerischen Tor auf und nach einem sehr körperbetonten Einsatz gegen Röhrig schlenzte Tzschach den Ball an Spomer vorbei ins lange Eck. Die Führung nach knapp einer halben Stunde durchaus verdient. Der dann doch überraschende Ausgleich nur kurz darauf, Kost drehte sich um seinen Gegenspieler und traf ins kurze Eck. Und Walldorf wollte sofort nachlegen, eine gut getimte Flanke köpfte Kost über die Querlatte. Alle Gästeversuche bis zur Pause brachten nichts, was auch Grohmann bemängelte: "Wir waren in der ersten Halbzeit überlegen, haben es aber versäumt, entscheidend nachzulegen". So ging es mit einem aus Walldorfer Sicht glücklichen 1:1 in die Pause.

Viel Leerlauf dann erst mal zu Beginn der zweiten Halbzeit, lange Zeit passierte recht wenig vor den Strafräumen. Erst weit nach einer Stunde wieder ein Lebenszeichen der 08er: Sell hatte von der Strafraumgrenze abgezogen und mit einer Glanzparade lenkte Spomer den Ball über die Latte. Und auch Walldorf wurde wieder wach, L. Schmidt köpfte auf Kost, doch der Abschluss war zu ungenau. Steinach legte weiter zu: Hillemann hatte durch Stellungsfehler auf einmal freie Bahn, doch schoss Spomer den Ball genau in die Arme. Dann die Walldorfer Führung. Der eingewechselte Friedel ging bis zur Grundlinie und passte in die Mitte. Den ersten Schuss von Wozniza konnte die Steinacher Abwehr noch klären, der Nachschuss aber saß! 2:1 in Minute 82 und das Spiel damit gedreht. Nach einem Foul an Kost dann Freistoß für Walldorf im rechten Halbfeld. Jobst drosch die Kugel hoch in Richtung Steinacher Tor. Entweder verschätzte sich Keeper Neuber oder war durch die Sonne geblendet, jedenfalls lag der Ball hinter ihm im Tor. Ein Überzahlangriff Walldorfs ging dann noch vorbei und wäre des Guten auch zu viel gewesen. Alle Versuche Steinachs noch mal heranzukommen, scheiterten in den restlichen Minuten und ein überglücklicher Daniele Angrisani meinte nach dem Sieg: "Es war heute ein gutes Spiel von beiden Mannschaften mit dem Sieg für uns. Letztlich haben wir das Spiel aber von der Bank gewonnen, denn die eingewechselten Spieler waren an den späten Toren maßgeblich beteiligt."