Walldorf II vs. Groß-Gerau: Ein spezielles Spiel

GROSS-GERAU. Würden in die Verbandsliga-Tabelle nur die Spiele seit Ende September einfließen, fände sich der VfR Groß-Gerau an der Spitze. Denn in ihren seitherigen acht Spielen sind die Fußballer um Trainer Gaetano Bauso ungeschlagen geblieben, haben 20 von möglichen 24 Punkten geholt – und sind in der wirklichen Tabelle auf Rang neun geklettert. Aber auch der SV Rot-Weiß Walldorf II, der auf dem zwölften Platz steht, ist angesichts einer Serie von drei Siegen derzeit in Schwung.

Ausgerechnet jetzt steht das letzte Ligaspiel vor der Winterpause an: An diesem Sonntag (12.30 Uhr) kommt es in Walldorf zum Derby der beiden Verbandsligateams aus dem Kreis Groß-Gerau. „Natürlich würden wir jetzt gerne weiterspielen“, sagt RWW-Trainer Marco Eckert. Er sieht aber auch die Belastung seiner Spieler, von denen in der vergangenen Saison viele noch in der U19 gefordert waren.

So sieht es auch Bauso: „Es wird allmählich mal Zeit, dass die Spieler Pause haben.“ Er weist aber darauf hin, dass dem VfR noch das Kreispokal-Achtelfinale bei Türk Gücü Rüsselsheim am Donnerstag, 4. Dezember (19.30 Uhr) bevorsteht. Bedauerlich an der bald anstehenden Winterpause findet Bauso, dass ausgerechnet jetzt alle Spieler im VfR-Kader gesund seien – auch die lange Verletzten. Wenn diese Rückkehrer ebenfalls wieder in Form kämen, dann habe der VfR „eine wirklich schlagkräftige Truppe“.

Dass es im letzten Punktspiel des Jahres zum Aufeinandertreffen von Rot-Weiß und VfR kommt, mag hilfreich sein, sich nochmal zu motivieren. „Klar, ist ein Derby immer ein spezielles Spiel“, sagt Eckert, der aber auch auf die 1:2-Hinspielniederlage am dritten Spieltag hinwies: „Jetzt werden wir sehen, wie wir in unserer Entwicklung vorangekommen sind.“ Auch Bauso freut sich auf das Derby zum Jahresende: „Das ist natürlich toll, weil meine Jungs dann auch fokussiert bleiben.“ An ihr Leistungsmaximum zu gehen, sei ohnehin die Voraussetzung, dass die Grün-Weißen erfolgreich seien.

Bei der Walldorfer U23 wird nach dem Derby noch eine Woche trainiert, ehe die Mannschaft in die Pause geht. Zehn Tage hätten die Spieler frei, ehe sie sich nach einem individuellen Trainingsplan fit halten. Anfang Januar geht es mit der Vorbereitung los. Beim VfR steht dieser Termin noch nicht fest.





