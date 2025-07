Walldorf II: Einsatzbereitschaft reicht noch nicht für Verbandsliga

WALLDORF. Ein Sieg mit drei Toren Differenz bedeutet nicht unbedingt eine gute Leistung. Der Trainer des SV Rot-Weiß Walldorf II, Marco Eckert, war jedenfalls gar nicht einverstanden, wie sich seine Verbandsliga-Fußballer beim 6:3 (3:1) im Testspiel gegen den SKC Barbaros Mainz präsentierten: „Wir waren sehr zerfahren in unserem Spiel und haben viele Fehler gemacht.“

Besonders gravierend fand der Coach die Einstellung seines U23-Teams, das „nicht so war, um in der Verbandsliga Spiele zu gewinnen“. Die RWW-Tore gegen den rheinhessischen Bezirksligisten (entspricht der hessischen Kreisoberliga) schossen Seiya Izumi (8., 16.), Yannis Severis (21.), Fabian Heidenreich (57., 58.) und Burhan Kara (78.).

Sieg im Spiel um Platz fünf

Der eine oder andere Spieler, der gerade aus der U19 aufgerückt ist, „muss sich jetzt mal langsam umstellen auf Männerfußball“, so Eckert: „Da ist das Tempo und die Zweikampfführung eben anders.“ Immerhin: Deutlich besser fand Eckert den RWW-Auftritt jüngst beim Merck-Pokal von Rot-Weiß Darmstadt, wo die U23 für den am Finaltag verhinderten SV Waldhof Mannheim II einsprang. Die Walldorfer besiegten im Spiel um Platz fünf den SC Viktoria Griesheim mit 4:3 (1:2). Die ersten 20 Minuten waren laut Eckert mit das Beste, was die rundum erneuerte U23 gezeigt habe.