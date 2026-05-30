Walldorf II braucht noch einen Punkt Für den Klassenerhalt aus eigener Kraft reicht der U23 ein Unentschieden +++ VfR Groß-Gerau ist schon durch von Dirk Winter · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Für den Klassenerhalt aus eigener Kraft fehlt RWW noch ein Punkt. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

WALLDORF/GROSS-GERAU. Während der SV Rot-Weiß Walldorf II beim jetzt bevorstehenden Saisonfinale noch um den Klassenerhalt in der Verbandsliga kämpft, geht es für den VfR Groß-Gerau um nichts mehr.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:15 Uhr SG Langstadt/Babenhausen SG Langstadt/Babenhausen SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf II 15:15 PUSH Mindestens einen Punkt braucht die Walldorfer U23 noch, um den Klassenerhalt ohne Schützenhilfe der Konkurrenz sicher zu haben. Denn der Tabellenzwölfte (34 Punkte) hat gegenüber seinen Verfolgern 1. FC Langen (32) und FC Kalbach (31), der auf dem Relegationsplatz steht, den direkten Vergleich verloren. Der RWW-Gastgeber am kommenden Sonntag (15.15 Uhr), SG Langstadt/Babenhausen, ist als abgeschlagener Ligavorletzter längst abgestiegen. Gleichwohl erwartet RWW-Trainer Süleyman Karaduman einen motivierten Gegner, der sich würdig aus der Verbandsliga verabschieden will: „Wir müssen das annehmen, müssen unser Spiel spielen und dürfen uns nicht auf irgendjemand anderen verlassen.“ In dieser für den SV Rot-Weiß so wichtigen Partie stehen einige Leistungsträger nicht zur Verfügung: Auf Nico Neukirch müssen die Walldorfer ebenso verzichten wie auf Nick Sauer und Linus Dahl. Karaduman hat deshalb vor, einige Spieler aus der U19-Mannschaft zu nominieren.

Auch der VfR Groß-Gerau ist am Sonntag (15.15 Uhr) bei einem Absteiger zu Gast, beim Letzten des Klassements, FC Neu-Anspach. Rechnet man die drei Punkte mit ein, die ihnen aus dem jüngst wegen Nichtantritt der SG Langstadt/Babenhausen ausgefallenen Spiel zustehen, steht der VfR mit 48 Punkten auf dem neunten Rang. Mit einem Sieg in Neu-Anspach käme die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso also über die 50-Zähler-Marke.