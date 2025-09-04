Der SV Rot-Weiß Walldorf II feierte gegen Flockenbach seinen ersten Saisonsieg. – Foto: Dominik Claus - Archiv

Walldorf II belohnt sich mit erstem Saisonsieg Gegen SV Unter-Flockenbach gelingt nach Rückstand in der Schlussphase noch ein 4:3-Erfolg

UNTER-FLOCKENBACH/GROSS-GERAU. „Jetzt haben wir uns endlich mal belohnt“, sagte Trainer Marco Eckert. Gerade hatten seine Verbandsliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf II ihren ersten Saisonsieg gelandet. Beim Hessenliga-Absteiger SV Unter-Flockenbach verdiente sich die Eckert-Elf am Mittwochabend einen 4:3 (1:2)-Erfolg, weil sie bis zuletzt an sich glaubte – und in der Schlussphase aus einem 2:3-Rückstand noch den entscheidenden Vorsprung machte.

Die RWW-U23 war sofort hellwach. Noel Acun sauste in einen zu kurz geratenen Rückpass, umdribbelte SVU-Torhüter Arthur Kovis und schob den Ball ins leere Tor. Gerade mal 40 Sekunden waren gespielt. Fortan dominierte RWW das Geschehen. Mehrmals brachte die U23 ihren Gastgeber in Bedrängnis. Aber die erste heikle Situation vor dem Walldorfer Tor brachte gleich den Ausgleich (28.). Auch über das Zustandekommen der SVU-Führung nach einer Ecke (43.) ärgerte sich Eckert: „Wir haben jetzt schon dreimal zwischen der 40. und 45. Minute ein Gegentor aus einem Standard bekommen."