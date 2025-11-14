Walldorf fegt über Balingen hinweg

Nach der Roten Karte für den gerade eingewechselten Jonas Brändle war die Spannung raus (46.). Walldorf ließ den Ball ungefährdet durch die eigenen Reihen laufen und legte innerhalb von wenigen Minuten einen Doppelschlag zum 4:0 (Carl/67.) und 5:0 (Maroudis/73.) hin. Den Schlusspunkt setzte Zor in der 90. Minute zum 6:0.

Balingen agierte so, wie man es aus der Vergangenheit erwarten durfte. Die TSG spielt einen gepflegten Fußball von hintenheraus, der jedoch fehleranfällig ist, wenn man sie dazu zwingt. Und das taten die Astorstädter exzellent. Die Folge davon waren zwei frühe Tore von Felix Kendel (5. Spielminute) und Yasin Zor (12.). Marcel Carl ließ mit einem an ihm verursachten Foulelfmeter das 3:0 folgen (31.).

Stolz und Enttäuschung in Einklang zu bringen ist schwierig, wenn noch die starken Emotionen eines dramatischen Pokalspiels hinzukommen. "Das war Werbung für den Fußball in Walldorf", sagte Frank Fürniß. Der Geschäftsführer Sport des FC-Astoria Walldorf attestierte seinen Spielern nach der bitteren 1:4-Niederlage nach Verlängerung beim SV Waldhof Mannschaft, "dass sie die bessere Mannschaft waren und stolz auf ihre Leistung sein dürfen."

Die höhere Führung hätte dem Spielverlauf jedenfalls eher entsprochen als der 1:1-Ausgleich von Niklas Hoffmann in der vierten Minute der Nachspielzeit. Zuvor brachte Yasin Zor den Regionalligisten in Führung (58.).

Völlig erschöpft saßen Kapitän Marcel Carl und Co. zu später Stunde am Mittwochabend im Kabinentrakt des Carl-Benz-Stadions. "Die Jungs waren so kaputt, dass sie nicht einmal richtig ärgern konnten", beobachtete Cheftrainer Andreas Schön. Für ihren couragierten Auftritt lobte der 36-Jährige seine Kicker ausdrücklich: "Jeder einzelne hat über 120 Minuten alles auf dem Platz gelassen und wenn wir uns irgendetwas vorwerfen können, dann vielleicht die Tatsache, nicht das 2:0 nachgelegt zu haben."

"In der ersten Halbzeit war es noch ein ausgeglichenes Spiel, aber bereits mit mehr Chancen und Kontrolle auf unserer Seite", so Schön, der seine Schützlinge mit fortlaufender Dauer immer stärker wahrgenommen hat: "In der zweiten Hälfte und der Verlängerung, auch wenn es sich dann bei dem Endergebnis komisch anhört, hat sich das Geschehen noch mehr in unserer Richtung entwickelt."

Beim Drittligisten überwog die Erleichterung nach dem letztlich glücklichen Sieg. "Gratulation an unseren Gegner, er war uns in einigen Bereichen überlegen", gab Gerhard Zuber ohne Umschweife zu. Der Geschäftsführer Sport des SV Waldhof gab jedoch zu bedenken, "dass unsere halbe Mannschaft schwer angeschlagen ist. Viele sind erkältet."

Joker Terrence Boyd, der mit seinen beiden Treffern zum 3:1 (118.) und 4:1 (120.+3) den Deckel auf die Partie machte, zeigte sich beeindruckt von den Walldorfern. "Sie waren sehr ballsicher auf diesem schlechten Rasen und haben nach dem Ausgleich auch so weitergespielt."

Auf die netten Worte hätte Schön gerne verzichten können. Er sagte: "Wenn man von allen Seiten für ein starkes Spiel gelobt wird, ärgert das einen bei diesem Ergebnis dennoch."

Während die Buwe das Wochenende dank der Länderspielpause zur Regeneration nutzen können, sind die Walldorfer am Sonntag in der Liga gefordert. Der spielstarke Aufsteiger TSG Balingen kommt ins Dietmar-Hopp-Stadion (Anpfiff, 14 Uhr). "Wir müssen uns so schnell wie möglich erholen und ich bin guter Dinge, dass die Jungs das trotz der kurzen Zeit bis Sonntag hinbekommen", sagte Fürniß.

Als Fünfter liegen die Astorstädter vor dem letzten Vorrundenspieltag lediglich vier Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Freiberg. Aufstiegsträume hat deshalb niemand beim FCA, doch der Waldhof-Geschäftsführer hält ein Derby in Liga drei nicht für ausgeschlossen. "Wenn Walldorf so weiterspielt, kann es sein, dass wir sie nächstes Jahr vielleicht in der 3. Liga sehen", sagte Zuber.