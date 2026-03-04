Walldorf entthront den Spitzenreiter

Die ersten Aktionen kamen von den Gästen, meist über die rechte Seite. Zuerst wurde Kreußel bedient, doch der schoss aus vollem Lauf über das Tor. Die nächste Aktion leitete Peters ein, doch Eichhorn brachte den Ball nicht richtig unter Kontrolle, der Schuss zu schwach. Walldorf fand nur langsam in das Spiel und das anfangs mit Einzelaktionen. Sehenswert der Sololauf von Wozniza über das halbe Feld nach gut 20 Minuten, doch dann war die Kraft weg und der Abschluss zu ungenau. Kurz darauf wurde dann Kost schön freigespielt, doch der Ball ging weit über Geylings Kasten. Es ging nun hin und her. Richter rettete in höchster Not gegen den einschussbereiten Peters und im direkten Gegenzug kullerte der Ball nur Zentimeter am Gästetor vorbei, Absender erneut Alexander Kost. Nach einer halben Stunde wieder Peters über rechts, aber den Ball zu weit vorgelegt. Kurz darauf wollte es Andersch zu schön im Walldorfer Strafraum machen: Chance vertan! Gästetrainer Dirk Forkel meinte nach der Partie: „Wenn wir hier das erste Tor machen, läuft die Partie vielleicht anders.“ Denn das versäumte der FSV, stattdessen schlug Walldorf zu. Nach einem weiteren unwiderstehlichen Solo von Wozniza hatte der noch den Blick für den mitgelaufenen Möbs, der mit einem satten Flachschuss ins lange Eck Geyling überlistete und die Führung erzielte. Möhring konnte sich kurz vor der Pause noch mal auszeichnen, als er nach dem zweiten Gästeeckball die Kugel noch aus der Ecke fischen konnte. Walldorfs Pausenführung ging in Ordnung, nicht zuletzt, weil vom Tabellenführer einfach zu wenig Torgefahr ausging.

Mit sichtbarer Wut im Bauch ging Hildburghausen dann in den zweiten Durchgang, jedoch die Zuspiele waren weiterhin zu ungenau oder der Ball ging verloren. Kost mit der ersten Walldorfer Chance, doch er brachte den Ball nicht richtig unter Kontrolle, gespielt da aber schon mehr als eine Stunde. Aufgeben war für den FSV keine Option, doch die Zeit lief nun für Walldorf. Aber in die ständig anrollenden Angriffe auf das Walldorfer Tor der nächste Nadelstich des SV: Hildburghausen bekam den Ball einfach nicht aus dem eigenen Strafraum und Möbs schaltete am schnellsten, um den Ball über die Linie zu bugsieren. Zu spielen noch eine Viertelstunde und die Walldorfer Verteidigung einfach nicht zu knacken, was auch Steven Abe gefiel: "Die Offensive hat heute auch nach hinten gut mitgearbeitet und so bekommt das Lob die gesamte Mannschaft." Ärgerlich und schmerzhaft die Verletzung von Walldorfs Keeper Möhring in den Schlussminuten. Er kugelte sich den kleinen Finger aus und musste ausgewechselt werden, das Tor hütete dann Braun, der nicht mehr viel eingreifen musste.