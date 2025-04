Walldorf-Coach Artur Lemm muss noch viel grübeln

WALLDORF. Dass die Hessenliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf trotz ihres anhaltenden Leistungstiefs immer noch Tabellenzweiter sind, nun allerdings mit fünf Punkten Rückstand auf den FSV Fernwald, findet Trainer Artur Lemm „eigentlich völlig verrückt“. Wenn die Walldorfer weiter so spielen wie zuletzt bei ihren vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, so Lemm, „werden wir da nicht mehr lange stehen, so viel ist sicher“.