Motivations-Playlist: Christian Albiez vom FC Wallbach II (links) – Foto: Matthias Konzok

Wallbach-Kapitän weiß noch, wie der Schiedsrichter mich angeschaut hat In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der FC Wallbach II.

Der FC Wallbach II ist Meister in der Kreisliga C. Der Kapitän lobt die Mischung im Kader und erklärt, was der "Weizen-Stammtisch" ist.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der FC Wallbach II. Mit 14 Siegen in 18 Spielen landete der FC in der vierten Staffel der Kreisliga C auf Rang eins – und schaffte damit nach zwei Jahren Abstinenz wieder den Sprung in die Kreisliga B. Kapitän Christian Albiez blickt zurück auf die Meistersaison.