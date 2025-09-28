 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Mergim Sallija (li.) und der VfL Biedenkopf II müssen sich der SG Wommelshausen/Dernbach und Spielführer Stefan Rink mit 1:2 geschlagen geben. © Jens Schmidt
Mergim Sallija (li.) und der VfL Biedenkopf II müssen sich der SG Wommelshausen/Dernbach und Spielführer Stefan Rink mit 1:2 geschlagen geben. © Jens Schmidt

Wallau bringt Buchenau erste Niederlage bei

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FV Wallau besiegt in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf Buchenau und bringt dem FSV die erste Saisonniederlage bei. Das freut auch Caldern, der TSV siegt in Breidenstein +++

Verlinkte Inhalte

KLA BID
TSV Caldern
FSV Buchenau
Versbachtal
Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. Der FV Wallau beschert dem FSV Buchenau in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf die erste Niederlage. Vom Wallauer 3:2-Sieg profitiert auch der TSV Caldern. Der Primus setzt sich an der Spitze mit 6:1 gegen Breidenstein ab.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 028.9.2025, 20:58 Uhr
RedaktionAutor