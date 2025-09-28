Wallau bringt Buchenau erste Niederlage bei

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FV Wallau besiegt in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf Buchenau und bringt dem FSV die erste Saisonniederlage bei. Das freut auch Caldern, der TSV siegt in Breidenstein +++
Marburg-Biedenkopf. Der FV Wallau beschert dem FSV Buchenau in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf die erste Niederlage. Vom Wallauer 3:2-Sieg profitiert auch der TSV Caldern. Der Primus setzt sich an der Spitze mit 6:1 gegen Breidenstein ab.