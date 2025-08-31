Wallau bejubelt in Breidenstein ersten Sieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FV Wallau setzt sich in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf im Derby deutlich beim TuSpo Breidenstein durch. Der FSV Buchenau und der FC Angelburg trennen sich mit 1:1 +++
Marburg-Biedenkopf. Im Derby der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat der FV Wallau seinen ersten Sieg geschafft. Beim TuSpo Breidenstein siegt der FVW mit 5:2 deutlich. Der FSV Buchenau und der FC Angelburg trennen sich mit 1:1.