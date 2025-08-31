 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Elias Bothe (rechts) und der SSV Endbach/Günterod setzen sich mit 3:0 gegen die SG Silberg/Eisenhausen II und Klemens Jakobi durch. © Jens Schmidt
Wallau bejubelt in Breidenstein ersten Sieg

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FV Wallau setzt sich in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf im Derby deutlich beim TuSpo Breidenstein durch. Der FSV Buchenau und der FC Angelburg trennen sich mit 1:1 +++

Marburg-Biedenkopf. Im Derby der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat der FV Wallau seinen ersten Sieg geschafft. Beim TuSpo Breidenstein siegt der FVW mit 5:2 deutlich. Der FSV Buchenau und der FC Angelburg trennen sich mit 1:1.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

