Wall sichert sich Herbstmeisterschaft - Spannung im Rennen um Platz drei Remis im Tal-Derby

Der SC Wall ist nicht mehr von der Spitze der A-Klasse 14 zu verdrängen, dahinter ist es richtig spannend. Der FC Real Kreuth II gewinnt das Tal-Derby.

Landkreis – In der Gruppe 14 der A-Klasse steht der Erste schon zwei Spieltag vor dem Ende der Hinrunde fest. Dahinter ist es allerdings richtig spannend, weil der SV Miesbach II gegen den TSV Schliersee gewinnt. Wörnmsühl feiert einen Arbeitssieg gegen Darching II. Der SV Parsberg tritt nicht bei den SF Fischbachau an. In der Gruppe 13 ist Kreuths Kreisligareserve im Soll für die Aufstiegsrunde. Die SG Tegernseer Tal bleibt weiter hinter den Erwartungen zurück.

Gruppe 13

FC Real Kreuth II – SG Waakirchen/Schaftlach 2:2 (2:1)

Tore: 1:0 Sandra (4.), 2:0 Kaiser (32.), 2:1 Nickisch (33.), 2:2 Pongratz (67.).

Rote Karte: Werner (FC/63./Notbremse).

Der FC Real Kreuth II ist weiterhin voll auf Kurs, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Mit dem 2:2 gegen die SG Waakirchen/Schaftlach hält die Kreisligareserve vom Enterbach die Verfolger weiter auf Distanz. „Wir hätten es viel einfacher haben können“, analysiert FC-Trainer Franz Breunig das Derby gegen die SG. Nach einer 2:0-Führung und einem verschossenen Elfmeter der Kreuther kamen die Gäste besser ins Spiel. Adrian Werner sah nach einer Notbremse die rote Karte. „In Überzahl hatten wir Chance um Chance“, beschreibt SG-Coach Vincent Lechner, der mit einigen Schiedsrichterentscheidungen hadert. Dennoch kam Waakirchen/Schaftlach noch zum Ausgleich und war dem Sieg näher. „Am Ende müssen wir froh sein, dass wir noch einen Punkt holen“, gibt Breunig zu.

SG Tegernseer Tal –Genclik. Bad Tölz 3:5 (2:3)

Tore: 1:0 Koopmann (16.), 1:1/1:2 Budak (24./36.), 1:3 Dalgin (41.), 2:3 Kumar (45.), 3:3 Fancelli (53.), 3:4 Dalgin (83.), 3:5 Hobekkaya (90.+1).

Die SG Tegernseer Tal hat auch gegen Genclikspor Tölz zu viele Gegentore kassiert und kommt weiterhin nicht aus dem Tief heraus. Dass mit Patrick Parusel ein Feldspieler das Tor hüten musste, zeigt die große Personalnot der Spielgemeinschaft schon in ihrer ersten Saison. Dennoch kamen die Hausherren besser ins Spiel und gingen durch Simon Koopmann in Führung. Noch vor dem Halbzeitpfiff drehten die Gäste die Partie zu einem zwischenzeitlichen 1:3 aus Sicht der SG. „In der zweiten Halbzeit machen wir das 3:3, sind eigentlich gut im Spiel und feldüberlegen“, erzählt Trainer Björn Burhenne. Aber in der Schlussphase war es nicht die Tegernsee-Truppe, die den Lucky Punch erzielte, sondern die Tölzer. In der Nachspielzeit schmissen die Gastgeber noch einmal alles nach vorne, den Treffer erzielten aber wieder die Gäste.

Gruppe 14

DJK Darching II – SC Wörnsmühl 0:4 (0:3)

Tore: 0:1 Kaffl (4.), 0:2 Wörndl (34.), 0:3/0:4 Kraushofer (44./60.).

Gegen den SC Wörnsmühl hat die DJK Darching II die zwölfte Niederlage im zwölften Spiel hinnehmen müssen. Am Ende stand ein deutliches 0:4 aus Sicht der DJK. „Wir waren die ersten 20 Minuten gleichauf“, findet Trainer Andreas Hallmannsecker. „Wörnsmühl war aber effizienter.“ Schon nach gut drei Minuten führten die Gäste, legten bis zur Pause noch zweimal nach. Anian Kraushofer vollendet nach dem Seitenwechsel dann noch einen Doppelpack. „Das war ein Arbeitssieg“, sagt SC-Coach Klaus Wörndl. „Viel Kämpfen und wenig Fußball.“

TSV Schliersee – SV Miesbach II 1:4 (1:2)

Tore: 1:0 Fischer (3.), 1:1 Morena (17.), 1:2 Kram (19.), 1:3 Schwarzenbach (68.), 1:4 Aykir (90.).

Der SV Miesbach II hat sich beim TSV Schliersee deutlich mit 4:1 durchgesetzt und wahrt damit die Chancen auf ein mögliches Erreichen der Aufstiegsrunde. Besondere Brisanz liefert der Spielplan, der Schliersee und Fischbachau am letzten Spieltag aufeinandertreffen lässt. Davon könnte die Miesbacher Kreisligareserve profitieren. Die Schlierseer hingegen enttäuschten nach früher Führung durch Spielertrainer Sebastian Fischer. „Wer aus seinen zahlreichen Chancen keine Tore macht, gewinnt keine Spiele“, hadert er. Die Miesbacher wiederum kamen mit einem Doppelschlag prompt zurück und gingen schnell in Führung. „Danach gab es einige Chancen auf beiden Seiten“, erzählt Christian Pralas, Trainer der Kreisstädter, die effizienter waren und für Pralas auch verdient gewannen. „Das war kämpferisch und taktisch eine gute Leistung.“

Türk Spor Hausham – SC Wall 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Schumacher (58.), 0:2 Aigner (61.), 1:2 Yuldaschev (84.).

Gelb-Rot: Kocak (Türk Spor/41./wdh. Foulspiel), König (SC/89./Unsportlichkeit).

Türk Spor Hausham ist gegen den SC Wall nur hauchdünn an einem Punktgewinn vorbeigeschrammt. Durch den 2:1-Sieg in Hausham sichert sich der Sportclub – auch aufgrund der Schlierseer Niederlage – die Herbstmeisterschaft in der A-Klassen-Gruppe 14. Den „Dosenöffner“ nennt Trainer Michael Niederlöhner den eingewechselten Franz Aigner, der den Treffer zum 1:0 auflegte und den zweiten Treffer selbst erzielte. „Danach haben wir drei, vier hundertprozentige Chancen nicht gemacht“, sagt Niederlöhner. Und so kamen die Haushamer wieder besser ins Spiel, während Wall nachlässig wurde. Timur Yuldaschev traf kurz vor Schluss zum Anschlusstreffer der Hausherren. „Hausham hätte sich auch das 2:2 verdient gehabt“, meint der Waller Coach. Tamer Yigit, Vorstand von Türk Spor, sieht das genauso: „Wir waren dem Unentschieden sehr nah, aber leider hat es nicht geklappt.“ emi