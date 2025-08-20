Walking Football und Ü50-Bezirksmeisterschaft

Vom Fußballbezirk Nordschwarzwald kommen diese Infos:

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Mai mit sechs Mannschaften in Dürrenmettstetten freuen wir uns, Sie zur Neuauflage des Walking-Football-Turniers auf dem Sportgelände der Spvgg Berneck/Zwerenberg einzuladen.

Ort: Sportgelände der Spvgg Berneck/Zwerenberg

Beginn: ab 15:00 Uhr

Was ist Walking Football?

Walking Football ist eine spezielle Form des Fußballs, bei der nicht gerannt wird. Die Regeln sind einfach, das Spiel ist gesundheitsbewusst, gelenkschonend und bietet älteren oder gesundheitlich eingeschränkten Menschen die Möglichkeit, weiter aktiv Fußball zu spielen.

Im Mittelpunkt stehen:

Bewegung & Gesundheit

Spaß & Teamgeist

Inklusion & Gemeinschaft

Wer kann teilnehmen?

Vereinsmannschaften (auch gemischt oder spontan zusammengestellt)

Einzelpersonen (wir vermitteln gern Teams)

Rehasportgruppen

Betriebssport-Teams

Alt-Aktive, Trainer, Funktionäre oder Seniorengruppen

Jedermannsportgruppen

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – Walking Football ist für alle geeignet, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Fitnessstand.

Info/Anmeldung:

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme als Team oder Einzelperson bis spätestens

15. September 2025 bei:

0172 8708958

---

Ü50-Bezirksmeisterschaften im Kleinfeld

Samstag, 27.09.2025

TSF Dornhan (Mado-Sportpark - Rasenplatz)

Meldeschluss: 21.09.2025

Teilnahmeberechtigt: Ü50-Teams (pro Mannschaft dürfen bis zu zwei Ü48-Spieler eingesetzt werden)

Mannschaftsstärke: 5 Feldspieler + 1 Torwart (5 + 1)

Spielgemeinschaften: ausdrücklich erwünscht

Modus: Gruppenspiele + Halbfinale; je nach Anzahl der Mannschaften auch Platzierungsspiele

Spielzeit: 1 × 10–12 Minuten

Anmeldung & Kontakt:

Staffelleiter Senioren

Matthias Pakai