Walking Football und Ü50-Bezirksmeisterschaft

Walking Football
Nach dem erfolgreichen Auftakt im Mai mit sechs Mannschaften in Dürrenmettstetten freuen wir uns, Sie zur Neuauflage des Walking-Football-Turniers auf dem Sportgelände der Spvgg Berneck/Zwerenberg einzuladen.
Ort: Sportgelände der Spvgg Berneck/Zwerenberg
Beginn: ab 15:00 Uhr
Was ist Walking Football?
Walking Football ist eine spezielle Form des Fußballs, bei der nicht gerannt wird. Die Regeln sind einfach, das Spiel ist gesundheitsbewusst, gelenkschonend und bietet älteren oder gesundheitlich eingeschränkten Menschen die Möglichkeit, weiter aktiv Fußball zu spielen.
Im Mittelpunkt stehen:
- Bewegung & Gesundheit
- Spaß & Teamgeist
- Inklusion & Gemeinschaft
Wer kann teilnehmen?
- Vereinsmannschaften (auch gemischt oder spontan zusammengestellt)
- Einzelpersonen (wir vermitteln gern Teams)
- Rehasportgruppen
- Betriebssport-Teams
- Alt-Aktive, Trainer, Funktionäre oder Seniorengruppen
- Jedermannsportgruppen
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – Walking Football ist für alle geeignet, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Fitnessstand.
Info/Anmeldung:
Bitte melden Sie Ihre Teilnahme als Team oder Einzelperson bis spätestens
15. September 2025 bei:
0172 8708958
---
Ü50-Bezirksmeisterschaften im Kleinfeld
Samstag, 27.09.2025
TSF Dornhan (Mado-Sportpark - Rasenplatz)
Meldeschluss: 21.09.2025
Teilnahmeberechtigt: Ü50-Teams (pro Mannschaft dürfen bis zu zwei Ü48-Spieler eingesetzt werden)
Mannschaftsstärke: 5 Feldspieler + 1 Torwart (5 + 1)
Spielgemeinschaften: ausdrücklich erwünscht
Modus: Gruppenspiele + Halbfinale; je nach Anzahl der Mannschaften auch Platzierungsspiele
Spielzeit: 1 × 10–12 Minuten
Anmeldung & Kontakt:
Staffelleiter Senioren
Matthias Pakai