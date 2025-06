Walking Football: Neues Angebot beim TSV Dahl gestartet

„Unsere neue Gruppe richtet sich an alle, die sich trotz gesundheitlicher Einschränkungen oder ihres Alters weiterhin sportlich betätigen möchten“, erklärt Guido Kramps, der 1. Vorsitzende des TSV Dahl. Entstanden sei die Idee eher beiläufig während einer Pfingstreise nach Zandvoort – und wurde anschließend zügig umgesetzt. Seither trifft sich die Gruppe wöchentlich mittwochs auf dem Vereinsgelände „Am Hengstenbergweg“.

Ein besonderes Highlight zum Auftakt: Der frühere BVB-Verteidiger Amand Theis gab eine exklusive Trainingseinheit. Theis, heute 73 Jahre alt, ist beim BVB für das Thema Walking Football zuständig und bringt viel Erfahrung mit. „Früher nannte man mich bei Fortuna Düsseldorf ‚Panzer‘ ,heute bin ich begeistert von dieser gelenkschonenden Fußballvariante“, erzählt er schmunzelnd. Auch beim DFB ist er mittlerweile in Sachen Walking Football aktiv.

Dass dieser neue Sport keine Nische mehr ist, beweist der Blick auf andere Bundesligastandorte: Auch Vereine wie Schalke, Bochum, Bielefeld, Leverkusen oder Wolfsburg haben bereits eigene Teams.

Die Spielregeln unterscheiden sich deutlich vom klassischen Fußball: Es wird nur gegangen – also kein Laufen –, der Ball darf nicht höher als ein Meter gespielt werden, es gibt keine Torhüter und keine Kopfbälle. Gespielt wird auf kleinem Feld mit Mini-Toren. Der Fokus liegt auf Technik, präzisem Passspiel und Bewegung.

„Anfangs ist das Umdenken schwierig“, gibt Theis zu, „aber mit etwas Übung macht es richtig Spaß.“ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim TSV Dahl scheinen das genauso zu sehen – bisher war das Training nie schwach besucht. Auch das gesellige Miteinander nach dem Spiel, die sogenannte „dritte Halbzeit“, spielt eine große Rolle.

Ein Ziel hat sich die Gruppe ebenfalls gesetzt: Teilnahme an einem Turnier. „Da würde dann in vier mal zwölf Minuten gespielt – mit Pausen natürlich“, so Theis. Mit dabei wäre dann wohl auch Rolf Poremski, mit 73 Jahren der älteste Spieler im Team, der das Fazit zieht: „Technik ist gefragt, Teamgeist wird großgeschrieben.

Sollte Interesse bestehen dann meldet euch gerne bei uns.