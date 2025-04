Walking Football: Fortuna Elten beginnt Rennen, grätschen, köpfen – je älter die Menschen sind, umso größer ist die Gefahr, sich beim Fußball zu verletzen. Dagegen hilft eine neue Variante, die immer beliebter wird. Im Sommer soll es sie auch bei Fortuna Elten geben.

Demnächst wird es bei Fortuna Elten Walking Football geben. „Fußball für alle Generationen“, kündigt der Verein an. „Ab Sommer 2025 werden wir mit Freude einen neuen Sport in unser Sortiment aufnehmen: Walking Football. Für Menschen jeden Alters, die gerne aktiv bleiben möchten, ohne sich dabei überanstrengen zu müssen, ist diese abgewandelte Form des Fußballs ideal.“

Termin und Anmeldung Wer Interesse hat, sollte sich den Termin vormerken. Am 9. Mai um 18.30 Uhr ist ein Verein zu Gast bei den Fortunen, der eine Spielvorführung von Walking Football zeigt. „Wir laden ein zum Infoabend in der Gaststätte FC Fortuna Elten 1910 ab 18.30 Uhr. Anmeldungen unter info@fortuna-elten.de “, schreibt der Verein.

Der Trend In Elten findet ein Trend seine Fortsetzung, der immer beliebter wird. Immer mehr Männer und Frauen in ihren 50ern wechseln zum Walking Football. Walking Football kommt aus England, 2011 ging es dort los. Aktuell bieten schätzungsweise knapp 600 Vereine in Deutschland die Möglichkeit an, Walking Football zu spielen.

Die Regeln Die Regeln kurz erklärt: Das Spielfeld misst 42 x 21 Meter, ist also etwas größer als der Strafraum. Laufen oder gar Rennen sind generell untersagt, ein Fuß muss stets Bodenkontakt haben. Wer bei einem Spiel trotzdem rennt oder den Ball höher als erlaubt schießt, begeht ein Foul. Die gegnerische Mannschaft bekommt dann einen Freistoß.