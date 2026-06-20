Walking Football: Entschleunigt kicken Nicht rennen, trotzdem kicken: Die VSF Amern bieten seit Oktober Walking Football an – und treffen mit dem Mix aus Bewegung, Gemeinschaft und Fußballnostalgie einen Nerv. von RP / Birgit Sroka · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Bei den VSF Amern wird Walking Football angeboten. – Foto: Friedhelm Brauner

Die VSF Amern bieten seit Oktober 2024 Walking Football – auf Deutsch: Geh-Fußball – an. Mit zehn Aktiven, die schnell begeistert werden konnten, startete die Mannschaft damals. Mittlerweile sind es bereits 20 Aktive, die stets montags ab 18 Uhr im Rösler Stadion in Amern spielen.

Schnell wird deutlich, dass es um Gemeinschaft geht und um die Freude am Spielen. „Zwei Leute kommen nur wegen der Atmosphäre. Nach dem Spiel sitzen wir alle noch etwas zusammen“, sagt Wolfgang Schleser. Gemeinsam mit Gerd Vollekier gründete er die Gruppe. „Wir hatten die Idee, mal etwas für die Älteren unter uns zu tun. Vom Geh-Fußball hatten wir gehört und haben uns dann schlaugemacht. Der Gedanke war, diejenigen wieder hier hinzuholen, mit denen wir früher schon Fußball gespielt haben“, sagt Schleser. „Gesundheitsbedingt können viele Ehemalige normalen Fußball nicht mehr spielen. Der eine hat ein neues Knie, der andere Probleme mit dem Rücken. Aber Walking-Football hat besondere Regeln.“ Und nachdem zunächst Nachbarn und Freunde angesprochen wurden, wuchs die Gruppe schnell. Spiel auf Hüfthöhe Laufen ist nicht erlaubt, ein Fuß muss stets den Boden berühren. Harter Körpereinsatz oder Grätschen sind tabu. Der Ball darf höchstens auf Hüfthöhe gespielt werden und gespielt wird auf einem nur 42 mal 21 Meter großen Feld mit kleineren Toren, die von einem Tabukreis umgeben sind, der nicht betreten werden darf. Ohne Torwart und ohne Abseitsregel treten sechs gegen sechs an, die Spielzeit beträgt viermal 15 Minuten, schreibt etwa der Fußballverband Mittelrhein. Es geht um eine gleichmäßige, gemäßigte Bewegung, die wenig Unfallrisiko birgt. Aber dadurch werden die Leute wieder zusammengebracht und kommen an die Luft.

Aus unterschiedlichen Gründen haben sich die Mitglieder für diesen Sport entschieden: „Ich mache mit, weil ich montagabends nicht auf der Couch sitzen will“, sagt Klaus deutlich. Rudi meint: „Ich brauche Bewegung und die Kameradschaft ist eine tolle Sache.“ Die altersbedingten Gebrechen schränken die Bewegungsmöglichkeiten bei einigen Mitgliedern ein. „Ich wurde an beiden Knien operiert. Durch den Gehfußball komme ich mit den alten Kumpeln wieder zusammen, mit denen ich früher in einer Mannschaft war“, sagt Robert. „Und es macht einfach wieder richtig Spaß.“ Einladung zum Mitmachen Zuerst habe manch einer dumm geguckt, sagt Schleser. „Aber wir laden herzlich ein, einfach mal vorbeizukommen und mitzumachen.“ Der Ehrgeiz ist bei den Spielern spürbar. Oft müssen sie sich zusammenreißen, um nicht doch loszulaufen. „Der Lauftrieb lässt sich nicht ganz unterdrücken. Es ist der Sport, mit dem wir groß geworden sind“, sagt Schleser und grinst.