Walking Football: Entschleunigt kicken

Die VSF Amern bieten seit Oktober 2024 Walking Football – auf Deutsch: Geh-Fußball – an. Mit zehn Aktiven, die schnell begeistert werden konnten, startete die Mannschaft damals. Mittlerweile sind es bereits 20 Aktive, die stets montags ab 18 Uhr im Rösler Stadion in Amern spielen.
Schnell wird deutlich, dass es um Gemeinschaft geht und um die Freude am Spielen. „Zwei Leute kommen nur wegen der Atmosphäre. Nach dem Spiel sitzen wir alle noch etwas zusammen“, sagt Wolfgang Schleser. Gemeinsam mit Gerd Vollekier gründete er die Gruppe. „Wir hatten die Idee, mal etwas für die Älteren unter uns zu tun. Vom Geh-Fußball hatten wir gehört und haben uns dann schlaugemacht. Der Gedanke war, diejenigen wieder hier hinzuholen, mit denen wir früher schon Fußball gespielt haben“, sagt Schleser. „Gesundheitsbedingt können viele Ehemalige normalen Fußball nicht mehr spielen. Der eine hat ein neues Knie, der andere Probleme mit dem Rücken. Aber Walking-Football hat besondere Regeln.“ Und nachdem zunächst Nachbarn und Freunde angesprochen wurden, wuchs die Gruppe schnell.
Laufen ist nicht erlaubt, ein Fuß muss stets den Boden berühren. Harter Körpereinsatz oder Grätschen sind tabu. Der Ball darf höchstens auf Hüfthöhe gespielt werden und gespielt wird auf einem nur 42 mal 21 Meter großen Feld mit kleineren Toren, die von einem Tabukreis umgeben sind, der nicht betreten werden darf. Ohne Torwart und ohne Abseitsregel treten sechs gegen sechs an, die Spielzeit beträgt viermal 15 Minuten, schreibt etwa der Fußballverband Mittelrhein. Es geht um eine gleichmäßige, gemäßigte Bewegung, die wenig Unfallrisiko birgt. Aber dadurch werden die Leute wieder zusammengebracht und kommen an die Luft.
Aus unterschiedlichen Gründen haben sich die Mitglieder für diesen Sport entschieden: „Ich mache mit, weil ich montagabends nicht auf der Couch sitzen will“, sagt Klaus deutlich. Rudi meint: „Ich brauche Bewegung und die Kameradschaft ist eine tolle Sache.“ Die altersbedingten Gebrechen schränken die Bewegungsmöglichkeiten bei einigen Mitgliedern ein. „Ich wurde an beiden Knien operiert. Durch den Gehfußball komme ich mit den alten Kumpeln wieder zusammen, mit denen ich früher in einer Mannschaft war“, sagt Robert. „Und es macht einfach wieder richtig Spaß.“
Zuerst habe manch einer dumm geguckt, sagt Schleser. „Aber wir laden herzlich ein, einfach mal vorbeizukommen und mitzumachen.“ Der Ehrgeiz ist bei den Spielern spürbar. Oft müssen sie sich zusammenreißen, um nicht doch loszulaufen. „Der Lauftrieb lässt sich nicht ganz unterdrücken. Es ist der Sport, mit dem wir groß geworden sind“, sagt Schleser und grinst.
Die Trendsportart boomt. 2011 entstand Walking Football in England und breitete sich dann in andere Länder aus. In Deutschland gibt es laut einer Schätzung des Deutschen Fußballbundes etwa 500 Mannschaften und 5000 aktive Mitglieder. Darunter bieten auch Profivereine teilweise Walking Football an. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise bei Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und dem VfL Bochum. Im Fußballverband Niederrhein gibt es aktuell 75 Vereine, in denen Walking Football gespielt wird. Doch im Bereich Schwalmtal, Niederkrüchten und Brüggen sind die VSF Amern die einzigen Anbieter für Walking Football. „Man muss auch nicht Mitglied im Verein sein, was allerdings schön wäre, da hier die Anlage genutzt wird“, sagt Gerd Vollekier. Versicherungstechnisch müssen Walking-Football-Spieler Mitglied in einem Fußballverein sein, um aktiv am Spielbetrieb teilzunehmen.
Hinweis der VSF Amern: Wer interessiert ist und auch mal mitmachen möchte, kann sich gerne melden.