Walkertshofen verpflichtet Talent aus Landesliga

Der FC Walkertshofen ist derzeit vom Verletzungspech verfolgt. Mit Co-Spielertrainer Sebastian Zettl (Archillessehnenanriss) und Mittelfeldmotor Daniel Knogler (Kreuzbandriss) verletzten sich in den letzten Wochen gleich zwei Leistungsträger so schwer, dass sie umgehend ihr Karriereende bekanntgaben. Da auch Spielertrainer und Torjäger Christian Brandl aus privaten Gründen zuletzt dreimal passen musste, ist es nicht überraschend, dass der Bezirksligist einen alles andere als optimalen Saisonstart hinlegte. Nach sechs absolvierten Spielen steht der Dorfverein nach zwei Unentschieden und vier Niederlagen auf dem letzten Platz in der allerdings noch nicht sonderlich aussagekräftigen Tabelle. Nun kann der Klub aber einen vielversprechenden Neuzugang vermelden. Der junge Moritz Zierer wechselt vom Südwest-Landesligisten FSV Pfaffenhofen zu den Rot-Weißen.

Es ist für den FCW ein Glücksfall, dass sich der 18-jährige Mittelfeldspieler beim Walkertshofener Abteilungsleiter Christopher Heider meldete und seinen Wechselwunsch äußerte. Der Kontakt de Verantwortlichen zu dem Nachwuchstalent besteht seit einem Jahr. Damals spielte der Neuzugang noch in der U19 des FSV Pfaffenhofen und schnupperte in der Rückrunde sogar schon Landesligaluft im Herrenbereich. Da ihm die Pfaffenhofener Verantwortlichen für die neue Saison einen Stammplatz in Aussicht stellten, entschied er sich für den FSV und sagte dem FCW ab. Nach sechs Spieltagen in der Landesliga fünf Kurzeinsätze vorweisen - für den ehrgeizigen Spieler allerdings zu wenig.





Nun will es Moritz Zierer eine Klasse tiefer beim FC Walkertshofen probieren und alles geben, damit sein neuer Verein auch in der dritten Bezirksligasaison den Klassenerhalt schafft. Am letzten Freitag beim Auswärtsspiel in Ergolding war er bereits im Einsatz und ließ in der eine oder anderen Aktion sein Talent aufblitzen. Die erneute Niederlage gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga konnte aber auch der Youngster nicht verhindern. "Der sympathische und selbstbewusste Spieler wurde von seinen Mitspielern top aufgenommen. Ich denke, er wird uns sofort weiterhelfen", freut sich der Sportliche Leiter des FCW Michael Reitmeier über den Coup und ergänzt "wichtig ist aber auch, dass unsere anderen jungen Spieler Sebastian Linseisen, Noah Maier, Moritz Seemann, Matthias Zieglmaier und Jonas Sommerer genügend Spielzeit bekommen. Die sind die Zukunft des Vereins, egal in welcher Liga."