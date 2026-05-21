Walkertshofen verabschiedet drei Spieler-Ikonen Daniel Knogler, Michael Hätscher und Thomas Rußwurm wurden für ihre großen Verdienste geehrt von Thomas Seidl · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die FCW-Verantwortlichen (hinten von links nach rechts) Christopher Heider, Michael Reitmeier und Vorstand Michael Kellerer verabschieden (vorne von links nach rechts)Thomas Rußwurm, Daniel Knogler und Michael Hätscher – Foto: Verein

Groß war die Freude beim Bezirksligisten FC Walkertshofen als nach dem letzten Spieltag erneut der direkte Klassenerhalt geschafft war. Anschließend feierte man auf dem FCW-Sportgelände gemeinsam mit den treuen Fans den erfolgreichen Saisonabschluss. Zudem wurden mit Daniel Knogler, Michael Hätscher und Thomas Rußwurm drei verdiente Kräfte in den fußballerischen Ruhestand verabschiedet.

Abteilungsleiter Christopher Heider fasste die Saison kurz zusammen und freut sich schon auf die vierte Spielzeit in der Bezirksliga. Anschließend lobte Spielertrainer Christian Brandl sein Team, das beim Saisonstart mit einigen schweren Verletzungen zu kämpfen hatte. "Wir hatten nach 13 Spielen erst fünf Punkte und galten im Herbst als sicherer Absteiger. Was die Mannschaft dann geleistet hat, ist unglaublich“, brachte es Brandl auf den Punkt. Die Krönung war dann neben dem Klassenerhalt auch der Toto-Pokal-Triumph im Fußballkreis Niederbayern West gegen den TV Aiglsbach. Die Rückrunde in dieser Saison war die mit Abstand beste Halbserie in bisher drei Bezirksliga-Spielzeiten. Die Brandl-Elf holte 25 der 32 Punkte in der Rückrunde und belegt in der Rückrundentabelle den vierten Platz.







Die Spielführer Felix Maier und Alexander Langwieser wiesen anschließend auf den großen Anteil des Trainerteams hin und überreichten Chefcoch Christian Brandl, den Co-Trainern Sebastian Zettl und Thomas Welzhofer, sowie Torwarttrainer Mike Wehdanner ein kleines Präsent. Am Ende der gelungenen und launigen Veranstaltung hatte der Sportliche Leiter Michael Reitmeier die schwierige Aufgabe, drei Vereinslegenden zu verabschieden. Wie angekündigt, beenden Thomas Rußwurm und Michael Hätscher nun ihre aktive Fußballkarriere. Daniel Knogler musste bereits nach dem vierten Spieltag mit einer schweren Knieverletzung seine Schuhe an den Nagel hängen und wurde nun ebenfalls gebührend verabschiedet.







"Daniel Knogler war lange Jahre das sportliche Aushängeschild und absoluter Leistungsträger. Trotz zahlreicher Angebote blieb er seinem Heimatverein immer treu", lobte Reitmeier den ehemaligen Spielführer. In 15 Spielzeiten bestritt der 33-jährige 270 Spiele und erzielte 137 Tore im Herrenbereich. Auch der 36-jährige Michael Hätscher war eine Zeit Spielführer beim FCW. Er kam 2015 vom TSV Sandelzhausen und hat beim FCW eine sportliche Heimat gefunden. Er war in 11 Jahren 239 Mal im Einsatz und erzielte als defensiver Mittelfeldspieler 14 Tore für den FCW. Der 35-jährige Thomas Rußwurm hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und hat sich deshalb schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden. Der Innenverteidiger, der inzwischen in Walkertshofen wohnt, kam 2021 von der SG Großmuß/Hausen und bestritt in den fünf Jahren 117 Spiele für den FCW. Alle drei Akteure hatten großen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga und sind für die jüngere Spielergeneration absolute Vorbilder.