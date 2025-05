Walkertshofen und ASCK holen wichtige Zähler, Aiglsbach gesichert

Michael Wax, Trainer TSV Langquaid: "Wir hatten vor der Partie schon einige Verabschiedungen und das hat uns wohl etwas mehr beeindruckt, als in einem ganz normalen Spiel. Die ersten 15 Minuten haben wir gebraucht, um in das Spiel zu finden, da hat der Gegner eine Unachtsamkeit eiskalt ausgenutzt, um in Führung zu kommen. Dann hatten wir das Spiel komplett im Griff, doch kassierten durch ein Slapstick-Treffer das 2:0. So war es dann einfach schwierig, gegen einen tief stehenden Gegner das Spiel noch zu drehen. Glückwunsch an eine spielstarke Mannschaft aus Straubing. Großes Lob an mein Team für die tolle Rückrunde - und die Niederlage soll uns die heutige Abschlussfeier nicht vermiesen! "