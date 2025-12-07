Walkertshofen und A-Klassist ETSV Landshut für Endrunde qualifiziert

Viele Fußballbegeisterte fanden den Weg in die Halle nach Landshut und sahen einige spannende Gruppen- und KO-Spiele. Am Ende setzten sich in den Halbfinals die jeweiligen Gruppensieger ETSV 09 Landshut und der FC Walkertshofen durch und dürfen sich nun am 10. Januar in der Endrunde um die Krone der Hallenmeisterschaft im Kreis West bemühen.

In der ersten Gruppe hatte es der ETSV Landshut mit drei(!) Kreisligisten (FC Ergolding, FC Eintracht Landshut und TSV Ergoldsbach) und einem Vertreter aus der Kreisklasse (TSC Kronwinkl) zu tun. Doch der vermeintliche Außenseiter zeigte, dass sie es in der Halle können, am Ende stand ein Torverhältnis von 4:0 zu Buche. Drei Siege und ein 0:0 bescherten ihnen einen verdienten ersten Rang. Den zweiten Rang holten sich die anderen Landshuter der Gruppe - getreu dem Motto "ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es auch muss". Zweimal ein 0:0, ein 2:0 und ein 1:0 reichte dem FC Eintracht Landshut fürs Halbfinale. Die Defensiver der beiden Landshuter Vereine liefen heute zur Höchstform auf!

In der zweiten Gruppe war von A-Klasse bis Bezirksliga alles vertreten: Der FC Walkertshofen (Bezirksliga), DJK TSV Ast und DJK SV Adlkofen aus der Kreisliga, der SV Oberglaim aus der Kreisklasse und als Team der A-Klasse betrat der SV Altheim die Halle. In dieser Gruppe war ordentlich Spannung drin, da sich Walkertshofen und Adlkofen im jeweiligen letzten Spiel noch an Ast vorbeischieben konnten. Somit standen auch hier die zwei Halbfinalisten fest.

Im Halbfinale traf dann ETSV Landshut auf DJK SV Adlhofen und manch einer hatte wohl schon gedacht, dass der ETSV ja irgendwann mal einbrechen müsste und sich den Favoriten unterwerfe - aber nein, mit einem aussagekräftigen 3:1 setzte sich Landshut durch und qualifizierte sich für die Endrunde in Dingolfing.

Im zweiten Halbfinale zwischen Walkertshofen und FC Eintracht Landshut fand sich in der regulären Spielzeit kein Sieger - somit ging es vom Punkt zur Sache. In der Lotterie behielt dann Walkertshofen die Oberhand und siegte mit 4:2.



Somit standen die Teilnehmer für die Endrunde fest - doch das Landshuter Krönchen musste noch in einem Sechsmeterschießen vergeben werden: Abermals zeigte hier Walkertshofen mehr Genauigkeit und gewann gegen einen heute sehr stark aufpielenden ETSV Landshut mit 3:1.



Am 10. Januar wird die Westmeisterschaft in Dingolfing stattfinden.