Walkertshofen: Mit einem Neuzugang ins vierte Bezirksliga-Jahr Der junge Verteidiger Kilian Eicheldinger wechselt zum Bezirksligisten, der einen Substanzverlust im Kader zu beklagen hat von PM · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die sportlich Verantwortlichen des FCW, Christopher Heider (Ls) und Michael Reitmeier (Rs), sowie Spielertrainer Christian Brandl (2.v.ls) begrüßen Neuzugang Kilian Eicheldinger in Walkertshofen. – Foto: Thomas Welzhofer

Seit letzten Samstag befindet sich der Bezirksligist FC Walkertshofen wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison, die für die Brandl-Elf am Samstag, den 18. Juli beim FC-DJK Simbach beginnt. Damit der Start in die vierte Bezirksligasaison etwas besser gelingt als vor einem Jahr hat das bewährte Trainerteam um Chefcoach Christian Brandl mit seinen Co-Trainern Sebastian Zettl und Thomas Welzhofer ein anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm mit fünf Testspielen ausgearbeitet

Bereits am kommenden Mittwoch, den 24. Juli empfängt der FCW den Kreisligaabsteiger SV Ettenkofen. Zum zweiten Testspiel am Sonntag, den 28. Juni spielt man ebenfalls zuhause gegen den oberpfälzischen Bezirksligisten VfB Bach. Eine Woche später, am 5. Juli empfängt die Brandl-Elf den ambitionierten Landshuter Kreisligaaufsteiger SV Münchnerau. Am Mittwoch, den 8. Juli kommt es zu einem interessanten Vergleich, wenn die U19 der SpVgg Landshut in Walkertshofen seine Visitenkarte abgibt. Die Generalprobe steigt dann gegen den oberbayerischen Bezirksligisten TSV Rohrbach. Spielbeginn ist da am Sonntag, den 12. Juli um 14:00 Uhr in Walkertshofen. Das mit Spannung erwartete BFV-Hauptrundenpokalspiel gegen einen höherklassigen Gegner wird zwischen dem 17. und 23. Juli stattfinden. Den Gegner und genauen Spieltag erfahren die FCW-Verantwortlichen erst bei der Auslosung am 10. Juli in Bad Kötzting.



Der FCW wird allerdings mit einem zahlenmäßig kleineren Kader in die Saison starten. Bekanntlich haben neben Daniel Knogler am Saisonende auch Thomas Rußwurm und Michael Hätscher ihre langjährige erfolgreiche Karriere beendet. Der talentierte Mittelfeldspieler Moritz Zierer, der erst im August vom FSV Pfaffenhofen zu den Rot-Weißen kam, bricht nun seine Zelte in Walkertshofen wieder ab und wechselt aus privaten Gründen zum TSV Rohrbach. Er fehlt genauso wie Jonas Krassler, der eine fußballerische Pause einlegt. Dafür konnten die FCW-Verantwortlichen Christopher Heider und Michael Reitmeier zum Trainingsauftakt als einzigen Neuzugang Kilian Eicheldinger begrüßen. Der 19-jährige gilt als großes Abwehrtalent. Als Innenverteidiger bestritt er bisher 14 Spiele im Herrenbereich beim A-Klassisten SG Tegernbach/Rudelzhausen. Er soll langsam an die drei Klassen höhere Bezirksliga herangeführt werden.





Die talentierten jungen Spieler Sebastian Linseisen, Moritz Seemann, Matthias Zieglmaier und Lion Dakaj, die in der abgelaufenen Spielzeit oft die Ersatzbank drückten, aber auch schon bewiesen haben, dass sie in der Bezirksliga mithalten können, sollen nun den nächsten Entwicklungsschritt machen. Nur so kann der bereits eingeleitete Umbruch gelingen. Bei größeren Verletzungspech könnte es mit dem 19-Mann-Kader eng werden. Trotzdem vertraut man beim kleinen Dorfverein auf die bewährten Tugenden und geht auch im vierten Bezirksjahr das Ziel Klassenerhalt optimistisch an.