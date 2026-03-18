Walkertshofen: Brandl geht in ein achtes Jahr und hat noch viel vor

Christian Brandl hat auch mit 38 Jahren noch nicht genug als Aktiver – Foto: Harry Rindler

Seit 2019 steht Christian Brandl auf der Kommandobrücke des FC Walkertshofen. Unter der Regie des früheren Landesliga-Torschützenkönigs wurde der kleine Dorfklub 2020 Totopokal-Sieger im Fußballkreis West und schaffte 2023 den erstmaligen Sprung in die Bezirksliga. Aktuell überwintern Maier, Langwieser auf Tabellenplatz 13, der im Endklassement den Gang in die Abstiegsrelegation bedeuten würde. Dennoch hat Spielercoach Brandl unabhängig vom Saisonausgang um eine weitere Saison verlängert.

"Verein und Mannschaft wollen mit mir weitermachen. Das ist nach den vielen Jahren keine Selbstverständlichkeit und freut mich. Selbst stehe ich immer noch gerne auf dem Platz und hätte nicht gedacht, dass ich mich von meiner letzten schweren Verletzung (Anm. d. Red.: Brandl riss sich im Mai 2024 die Achillessehne) nochmal so gut erhole. Ich werde im August 39 Jahre alt und meine aktive Laufbahn befindet sich auf der Zielgeraden. Die verbleibende Zeit möchte ich aber noch genießen und selbstverständlich versuchen, uns mit dem FC Walkertshofen weiter erfolgreich in der Bezirksliga zu behaupten“, lässt Christian Brandl wissen.







Dem Routinier ist allerdings bewusst, dass es alles andere als ein Selbstläufer wird, in der vierthöchsten Amateurklasse zu bleiben: "Mit den langfristigen Ausfällen von Sebastian Zettl und Daniel Knogler, der meiner Meinung auf seiner Position der beste Spieler der Liga war, hatten wir im vergangenen Sommer zwei ganz bittere Pillen zu schlucken. Das sind Unterschiedsspieler, die wir nicht ersetzen können, wenngleich wir mittlerweile im Vergleich zu den Jahren davor personell breiter aufgestellt sind. Leider fällt nun auch noch unser Abwehrchef Tom Rußwurm mit Knieproblemen auf unbestimmte Zeit aus, Daher wird es eine große Herausforderung, die Liga zu halten. Die Mentalität der Mannschaft ist top. Auch in der Zeit, in der es überhaupt nicht lief, waren stets alles motiviert und haben fleißig trainiert. Wir haben mittlerweile viele junge Spieler wie Noah Maier, Sebastian Linseisen, Moritz Seemann und Moritz Zierer im Kader. Diese Jungs müssen Erfahrungen sammeln und sich entwickeln. Dass ist das Wichtigste - auch für die Zukunft.“

Schwarz sieht der Vollblutstürmer aber keineswegs: "Wir hatten nach 13 Spielen erst fünf Punkte auf unserem Konto und vermutlich hätte zu diesem Zeitpunkt niemand mehr einen Pfifferling auf uns gesetzt. Vier der letzten sechs Partien vor der Winterpause konnten wir dann siegreich gestalten und leben daher wieder. Es ist jetzt auch keine Negativ-Sensation, dass ein kleiner Dorfverein mit sehr begrenzten Mitteln in der Bezirksliga auf einem Relegationsplatz steht. Wir können das alles sehr gut einschätzen und haben keinerlei Druck oder gar Unruhe. Wenn man die ganzen Transfers im Winter betrachtet, muss man einfach feststellen, dass der FCW eine etwas andere Philosophie und Möglichkeiten hat wie so mancher Mitkonkurrent. Unser Ziel können wir trotzdem erreichen und wenn wir dafür relegieren müssen.“







Die Vorbereitung auf die verbleibenden elf Partien verlief nicht optimal. "Wir haben in den Testspielen sehr viele Gegentreffer bekommen. Mit dem 2:1-Erfolg im Pokal-Halbfinale beim TSV Neustadt/Donau hatten wir aber einen positiven Abschluss und freuen uns, wenn es ab dem kommenden Wochenende wieder um Punkte geht“, betont Brandl, der mit seinem Team am Sonntag gleich beim offensivstarken Nachbarn TV Aiglsbach ran muss.