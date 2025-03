Walkertshofen: »Bescheidene Vorbereitung« - aber auch ein Lichtblick

"Gefühlt hat uns Woche für Woche die halbe Mannschaft gefehlt. Dementsprechend gestaltete sich alles ziemlich schwierig und es war eine bescheidene Vorbereitung", sagt FCW-Coach Christian Brandl, dem vor allem Angreifer Alexander Langwieser Sorgen bereitet: "Alex hat es gesundheitlich richtig erwischt und er konnte bisher erst zweimal trainieren. Ob er am Wochenende dabei sein kann, ist daher sehr fraglich", berichtet der 37-jährige Übungsleiter, der mit seinen Schützlingen am Samstag den TSV Langquaid zum Landkreis-Derby erwartet und selbst nach fast zehnmonatiger Verletzungspause bei der Generalprobe gegen den Kreisligisten SG Offenstetten / Rohr Mitte sein Comeback feierte.







Mitte des zweiten Durchgangs wechselte sich der Routinier beim Spielstand von 1:1 ein. Am Ende stand ein 4:1-Erfolg des Favoriten auf der Anzeigetafel und der Spielercoach konnte sich sogar noch in die Torschützenliste eintragen. "Ich mache seit ein paar Wochen Teile des Trainings mit und wollte testen, wie es sich im Wettkampf anfühlt. Es hat ganz gut funktioniert, dennoch werde ich weiter von Einheit zu Einheit schauen. Mit Schmerzen werde ich ganz sicher nicht mehr Fußball spielen", betont der Vollblut-Stürmer, der es aber so oder so behutsam angehen möchte: "Mehr als Kurzeinsätze sind nach der langen Pause noch nicht drin."







Sollte es mit dem Klassenerhalt klappen - der Tabellenneunte geht mit einer guten Ausgangsposition in die verbleibenden elf Matches - wird sich beim Bezirksliga-Underdog im Sommer personell etwas tun. "Wir werden uns breiter aufstellen und drei Spieler haben uns bereits zugesagt. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass wir in der Bezirksliga bleiben", lässt Christian Brandl wissen.