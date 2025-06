Walkertshofen bekommt vier hoffnungsvolle Neue

"Wir haben jetzt die Kaderbreite, die in der Bezirksliga eigentlich notwendig ist", freut sich Walkerthofens Spielertrainer Christian Brandl, der sich über vier Sommer-Neuzugänge freuen kann, die sich allesamt in der Bezirksliga beweisen möchten. Mit Christoph Börner kehrt ein langjähriger FCW-Akteur nach einem Jahr beim TSV Abensberg zu den Rot-Weißen zurück. Mit Daniel Thoma wechselt der Vize-Kapitän vom Kreisligisten TSV Neustadt/Donau zum Bezirksligisten, der sich zudem über die Zusagen der beiden Jungspunde Moritz Seemann (FC Hohenthann) und Noah Maier (SV Puttenhausen) freuen kann.

"Die vier Neuen passen optimal zu uns, da alle die Anforderungen erfüllen, die für uns wichtig sind: Charakterlich top und ehrgeizig", sagt Christian Brandl, der mit Börner und Thoma zwei Spieler bekommt, die schon eine gewisse Erfahrung mitbringen: "Christoph wird keine Eingewöhnungszeit brauchen, da er nur ein Jahr weg. Seine berufliche Weiterbildung ist abgeschlossen. Mit seiner Erfahrung und hervorragenden Einstellung wird er uns auf Anhieb weiterhelfen. Daniel ist ebenfalls ein absoluter Mentalitätsfußballer, der flexibel einsetzbar ist und bei Neustadt zu den Leistungsträgern gehörte. Ihm traue ich zu, in der Bezirksliga schnell Fuß zu fassen", lässt Brandl wissen.











Mit Seemann und Maier konnten zudem zwei 19-jährige Youngster verpflichtet werden. "Die Mannschaft zu verjüngen und frisches Blut zu bekommen, ist für den Verein extrem wichtig. Moritz und Noah haben großes Potenzial und werden unsere Offensivabteilung bereichern. Der Verein wird an diesen Spielern auf Sicht viel Freude haben", ist Chefanweiser Brandl überzeugt. Allerdings gibt es mit dem Verlust von Thomas Rußwurm auch eine Hiobsbotschaft. "Tom legt leider aus beruflichen Gründen eine Auszeit ein. Mit ihm verlieren wir eine absolute Konstante, die nur schwer zu ersetzen sein wird. Ansonsten bleiben alle Akteure an Bord und das spricht dafür, dass es im Verein und in der Truppe stimmt", meint Walkertshofens Chefanweiser, der aber überzeugt ist, dass sein Gefolge wieder mindestens vier Teams hinter sich bringen kann: "Wir haben mehr personelle Optionen und daher bin ich optimistisch, dass wir auch in unserer dritten Bezirksliga-Saison den Klassenerhalt schaffen werden. Das ist für einen Verein mit den Strukturen und Möglichkeiten des FC Walkertshofen das Nonplusultra."