– Foto: Ralf Hasselberg

Walid Ould-Chikh wechselt auf Leihbasis zu Heracles Almelo

2. Bundesliga
E. Braunsch.
Walid Ould-Chikh

Walid Ould-Chikh wird in der laufenden Saison nicht mehr für Eintracht Braunschweig auflaufen. Der Mittelfeldakteur wechselt bis zum Ende der Spielzeit 2025/2026 auf Leihbasis zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo. Zudem sicherte sich Almelo für den 25-Jährigen eine Kaufoption.

Ould-Chikh wechselte erst im vergangenen Sommer in die Löwenstadt, zuvor war er beim FC Volendam unter Vertrag. Der gebürtige Niederländer kam in seiner Zeit bei der Eintracht auf neun Einsätze in der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Relegation.
