Walheim souverän im Heimspiel gegen Schevenhütte

Der FC Walheim feierte einen 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen Schevenhütte, ohne dabei spielerisch voll zu überzeugen. Bereits in der ersten Minute gelang die frühe Führung, die dem Team Sicherheit gab. I

n der Folge wurde das Spiel weitestgehend kontrolliert und ohne großes Risiko verwaltet, so dass man mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit ging.