 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Walheim souverän im Heimspiel gegen Schevenhütte

von Rene Merkens · Heute, 16:11 Uhr · 0 Leser

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Sparkasse Aachen
Kreisliga C3 Aachen
Schevenhütte
Walheim
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Walheim 2018
FC Walheim 2018Walheim
BSC Schevenhütte
BSC SchevenhütteSchevenhütte
4
0
Abpfiff

Der FC Walheim feierte einen 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen Schevenhütte, ohne dabei spielerisch voll zu überzeugen. Bereits in der ersten Minute gelang die frühe Führung, die dem Team Sicherheit gab. I

n der Folge wurde das Spiel weitestgehend kontrolliert und ohne großes Risiko verwaltet, so dass man mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit ging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Walheim phasenweise den Druck und baute die Führung weiter aus. Am Ende stand ein ungefährdeter Heimsieg, auch wenn die ganz großen spielerischen Highlights ausblieben.

Einziger Wermutstropfen war die rote Karte auf Seiten des FC Walheim, die völlig unnötig war und den ansonsten souveränen Auftritt etwas trübte.