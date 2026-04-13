Walheim siegt souverän am Siegel

Der FC Walheim feierte einen klaren und hochverdienten Auswärtssieg bei BTV 2. Die Gastgeber standen zu Beginn der Partie sehr tief und kompakt in der eigenen Hälfte, sodass es für den FC zunächst schwierig war, ins Spiel zu finden.

Erst eine starke Kombination über mehrere Stationen brachte den Durchbruch: Mertens vollendete sehenswert zum 0:1.