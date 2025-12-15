Walheim siegt im Spitzenspiel gegen Germania Freund

Vor überragender Kulisse war alles angerichtet für das Duell Erster gegen Zweiter – und die Zuschauer bekamen genau das, was ein Topspiel verspricht. In der Nachspielzeit erzielte Gül den viel umjubelten Treffer zum 3:2-Heimsieg für den FC Walheim und sorgte damit für einen emotionalen Schlusspunkt.
Der FC Walheim geht damit als Herbstmeister in die kurze Winterpause. Allen Beteiligten ist jedoch bewusst, dass dies nur der erste Schritt war. Ein Erfolg, den man genießen darf, aber gleichzeitig der Ansporn ist, weiter hart zu arbeiten, um auch künftig oben zu bleiben.
Gegen eine bärenstarke Mannschaft aus Freund war es über weite Strecken ein intensives und schwieriges Spiel. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem Einsatz, Tempo und Wille auf höchstem Niveau waren.
Trainer Schmitz brachte es nach dem Spiel auf den Punkt: „Solche Spiele musst du ziehen. Das spiegelt unsere Mannschaft aktuell wider – niemals aufzugeben.“
Abschließend richtete das Trainerteam noch ein großes Dankeschön an alle, die diesen besonderen Spieltag unterstützt und möglich gemacht haben. 👏⚽