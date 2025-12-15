Walheim siegt im Spitzenspiel gegen Germania Freund

Vor überragender Kulisse war alles angerichtet für das Duell Erster gegen Zweiter – und die Zuschauer bekamen genau das, was ein Topspiel verspricht. In der Nachspielzeit erzielte Gül den viel umjubelten Treffer zum 3:2-Heimsieg für den FC Walheim und sorgte damit für einen emotionalen Schlusspunkt.

Der FC Walheim geht damit als Herbstmeister in die kurze Winterpause. Allen Beteiligten ist jedoch bewusst, dass dies nur der erste Schritt war. Ein Erfolg, den man genießen darf, aber gleichzeitig der Ansporn ist, weiter hart zu arbeiten, um auch künftig oben zu bleiben.