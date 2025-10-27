Walheim siegt im Heimspiel gegen Büsbach

Der FC Walheim konnte am Wochenende einen beeindruckenden 6:2-Heimsieg gegen den Büsbach feiern. Auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich aussieht, fühlte es sich über weite Strecken nicht nach einem klaren Sieg an.

In der ersten Halbzeit kontrollierte unsere Mannschaft das Geschehen weitgehend, ohne dabei spielerisch zu glänzen. Ein Treffer reichte, um mit einer 1:0-Führung in die Pause zu gehen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Büsbach den Druck und kam kurzzeitig besser ins Spiel, doch je länger die Partie dauerte, desto deutlicher zeigte sich erneut die Walheimer Stärke: Wenn wir ins Rollen kommen, wird es für jeden Gegner schwer, dem Druck standzuhalten.